Сургутятнин задержан росгвардейцами за мошенничество

Накануне сотрудниками вневедомственной охраны поступила ориентировка на 35 летнего подозреваемого. По предварительным данным он мог находится в одной из гостиниц на улице Крылова. Приехав на место, сотрудники задержали злоумышленника.

Злоумышленник, использовав мобильное приложение банка, оформил на свою знакомую кредит в размере 100 тысяч рублей. Часть денежных средств он перевёл на свой счет.

«Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело», – сообщила пресс-служба югорского отделения Росгвардии.