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​Елена Никифорова отстранена от должности главы Белого Яра из-за уголовных дел

Главу Белого Яра Елену Никифорову временно отстранили от должности из-за уголовного преследования

​Елена Никифорова отстранена от должности главы Белого Яра из-за уголовных дел
Фото: vk.com/nikiforova_elena86

Глава Белого Яра Елена Никифорова отстранена от должности на время следствия – чиновницу обвиняют в уголовных преступлениях. Сейчас временно исполняет обязанности главы заместитель по соцполитике и юридическим вопросам администрации поселка Светлана Хохрякова. Сама Никифорова находится в плановом отпуске и на звонки журналистов не отвечает.

Об уголовном преследовании главы Белого Яра стало известно в прошлом году. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий и халатности. По версии следствия, Никифорова нарушила закон, распределяя жилье для нуждающихся, а также вовремя не признала аварийным многоквартирный дом. Ранее Елена Никифорова в эфире siapress.ru подробно рассказала, почему сложилась такая ситуация.

Решение о временном отстранении Никифоровой от должности принял местный суд. В администрации поселка сообщили «Вестнику Сургутского района», что соответствующих документов не поступало.


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Сегодня в 13:17, просмотров: 452, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:23
Но не очко обычно губит, а к одиннадцати туз.

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