Главу Белого Яра Елену Никифорову временно отстранили от должности из-за уголовного преследования

Глава Белого Яра Елена Никифорова отстранена от должности на время следствия – чиновницу обвиняют в уголовных преступлениях. Сейчас временно исполняет обязанности главы заместитель по соцполитике и юридическим вопросам администрации поселка Светлана Хохрякова. Сама Никифорова находится в плановом отпуске и на звонки журналистов не отвечает.

Об уголовном преследовании главы Белого Яра стало известно в прошлом году. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий и халатности. По версии следствия, Никифорова нарушила закон, распределяя жилье для нуждающихся, а также вовремя не признала аварийным многоквартирный дом. Ранее Елена Никифорова в эфире siapress.ru подробно рассказала, почему сложилась такая ситуация.

Решение о временном отстранении Никифоровой от должности принял местный суд. В администрации поселка сообщили «Вестнику Сургутского района», что соответствующих документов не поступало.