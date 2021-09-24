Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

25 сентября

Концерт квартета «QUADRO»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Сургутян и гостей города приглашают послушать хиты отечественной и мировой поп-музыки в интерпретации струнных инструментов.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: от 400 рублей. 16+.

Выставка Натальи Горды «Музыка души»

Место проведения: улица Магистральная, 34/1. Время: по 2 октября, период работы галереи «Стерх».

Последняя выставка заслуженного деятеля культуры Югры в Сургуте! В интервью корреспондентам siapress.ru сама Наталья назвала ее своим подарком горожанам. На выставке будут представлены более 50 живописных и графических произведений разных лет – натюрморты, пейзажи, портреты, жанровые композиции. 25 сентября пройдет встреча с художницей.

Телефон для справок: (3462) 350-978; 357-928. Цена билета: 100 рублей / 70 (взрослые / дети, студенты, пенсионеры), экскурсия – 400 (группы 5 – 20 человек). 0+.

Игровая экскурсия «Скрижали царя Лосорона»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, 3-й этаж Музейного центра. Время: 12:00.

Узнать, кому и зачем раздают таланты, чем знаменит царь Лосорон и научиться читать на тарабарском Вы сможете, став участником игровой экскурсии «Скрижали царя ЛОСОРОНА».

Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: для детей – 120 рублей, для взрослых - 170. 6+.

Вечер регионального кино со Стасом Крючковым

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 17:00.

В эту субботу все желающие могут провести вечер с режиссерами Сургута и сургутского района, поговорить о региональном кино и его особенностях.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 100 рублей. 12+.

26 сентября

ВелоБиблиоКвест «Теория большой энциклопедии»

Место проведения: площадь Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 9:30.

В ходе третьего ВелоБиблиоКвеста команды велосипедистов посетят 9 городских библиотек и несколько учреждений культуры и спорта, ответят на вопросы о Большой советской энциклопедии и о Сургуте. Таким образом, участники продемонстрируют общую эрудицию, а также навыки ориентирования в городе и степень владения навыками вождения «железного коня», по праву считающегося самым экологичным видом городского трнанспорта.

Победители получат памятные подарки и ценные призы от ЦБС и партнеров – веломагазина «ЮграСпорт», магазина товаров для спорта и активного отдыха «Манарага», Лингва центра, кондитерской-пекарни «Вишня», магазина массажных кресел «Shapen», Центра медиации города Сургута и Сургутского района.

Телефон для справок: 24-20-46, 37-84-72. Участие в мероприятии бесплатное. 18+.

Интерактивная экскурсия «С чего начинается Родина?»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, 3-й этаж Музейного центра. Время: 12:00.

Вас ждут интересные задания, познавательные факты о художниках, а также мастер-класс по рисованию пейзажа углем.

Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: для детей – 120 рублей, для взрослых - 170. 6+.