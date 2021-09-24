Сургутский район участвует в выставке «Сургут. Нефть и Газ – 2021»

Открылась XXVI Международная специализированная технологическая выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2021». В этот раз экспозиция состоит из 16 разделов разной направленности производственной деятельности предприятий нефтегазовой сферы. Ежегодно в мероприятии участвуют около 120 компаний из 50 регионов.

Мероприятие дает возможность продемонстрировать свои предложения и найти новые деловые контакты. Так, ООО «Северпласт» – предприятие, представлявшее Сургутский район, — привлекло внимание делегации из федеральных экспертов и замгубернатора Югры Алексея Забозлаева.

«На сегодняшний день мы производим резервуары для ливневой канализации, для хозяйственно-бытовых стоков (септики), для питьевой воды. Сейчас в разработке еще две формы – большие резервуары 10 и 20 кубовые. Мы предлагаем продукт, специально подготовленный для выставки, чтобы показать, что можем делать это из мусора. Нельзя размещать пластик на полигонах, тем более промышленный. Поэтому мы готовы работать даже на больших объемах именно со вторичным сырьем», – рассказывает предприниматель Татьяна Соколова.

Ранее предпринимателю был выделен грант в размере 1 миллиона рублей от администрации Сургутского района. После переговоров с бизнесменами глава района Андрей Трубецкой предложил увеличить размер гранта для производственников, работающих в Сургутском районе до 10-15 миллионов рублей. Проект ООО «Северпласт» оказался актуальным и в свете новой мусорной реформы. Поэтому был поднят вопрос о расширении бизнеса и открытии цеха по переработке вторичного сырья полимеров.

«Мы поддерживаем производителей Сургутского района, чтобы они развивались, производили, представляли новую продукцию, заключали контракты. Вот один из примеров. Открыли производство на грант Сургутского района. Сейчас встал вопрос о том, что необходимо расширяться. Необходима установка для производства полимера, то, из чего они делают свою продукцию. Не закупать на стороне, как сейчас, а самим производить из переработанного сырья», – заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.