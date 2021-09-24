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На пересечении улиц Мелик-Карамова с Федорова будет ремонт: движение перекроют

В Сургуте перекресток Мелик-Карамова-Федорова перекроют до 26 сентября

На пересечении улиц Мелик-Карамова с Федорова будет ремонт: движение перекроют
Фото: Администрация Сургута

С 23:00 24 сентября до 06:00 26 сентября в Сургуте будет перекрыто движение на пересечении улиц Мелик-Карамова с Федорова. По информации местной администрации, там будут выполнять укладку дорожного покрытия. Сообщается, что часть автобусов будет выполнять маршрут через Югорский тракт.

На время перекрытия движение общественного транспорта будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующим схемам:

- № 8 – при движении от остановочного пункта «Речной порт»: остановочный пункт «Рыбокомбинат», ул. Югорская, Югорский тракт, ул. Энергетиков, остановочный пункт «Старый Сургут» и далее по маршруту;

при движении от остановочного пункта «проспект Мира»: остановочный пункт «Горвоенкомат», ул. Энергетиков, Югорский тракт, ул. Югорская, остановочный пункт «Рыбокомбинат» и далее по маршруту.

- № 31 – при движении от остановочного пункта «Гидростроитель»: остановочный пункт «Рыбокомбинат», ул. Югорская, Югорский тракт, ул. Энергетиков, остановочный пункт «Старый Сургут» и далее по маршруту;

при движении от остановочного пункта «Быстринская»: остановочный пункт «Горвоенкомат», ул. Энергетиков, Югорский тракт, ул. Югорская, остановочный пункт «Рыбокомбинат» и далее по маршруту.

- № 45 – при движении от остановочного пункта «маг. Москва», остановочный пункт «ТЦ Славянский», остановочный пункт «КСК Геолог», остановочный пункт «Мелик-Карамова», ул. Югорская, Югорский тракт, ул. Энергетиков, остановочный пункт «Старый Сургут» и далее по маршруту;

при движении от остановочного пункта «ЖД вокзал»: остановочный пункт «Горвоенкомат», ул. Энергетиков, Югорский тракт, ул. Югорская, остановочный пункт «Югорская», остановочный пункт «пр. Комсомольский, конечный пункт «маг. Москва».

- №116 – при движении от остановочного пункта «СОТ Север»: остановочный пункт «Щепеткина», остановочный пункт «пр. Комсомольский», ул. Югорская, Югорский тракт, ул. Энергетиков, остановочный пункт «Старый Сургут» и далее по маршруту;

при движении от остановочного пункта «ГКОУ Строитель»: остановочный пункт «Горвоенкомат», ул. Энергетиков, Югорский тракт, ул. Югорская, остановочный пункт «Югорская», остановочный пункт «пр. Комсомольский» и далее по маршруту.

- №117 – при движении от остановочного пункта «пр. Комсомольский»: остановочный пункт «маг. Москва», остановочный пункт «ТЦ Славянский», остановочный пункт «КСК Геолог», остановочный пункт «Мелик-Карамова», ул. Югорская, Югорский тракт, ул. Энергетиков, остановочный пункт «Старый Сургут» и далее по маршруту;

при движении от остановочного пункта «СОТ Черемушки»: остановочный пункт «Горвоенкомат», ул. Энергетиков, Югорский тракт, ул. Югорская, остановочный пункт «Югорская», конечный пункт «пр. Комсомольский».


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24 сентября в 09:16, просмотров: 1667, комментариев: 0
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