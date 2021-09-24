Фейковая кнопка для инвалидов пропала со стены сургутского магазина, но за ней оказалась голая стена

Кнопка вызова персонала для инвалидов у сургутского швейного магазина «Рукодельница» наделала много шуму. Спустя пару дней после публикации муляж убрали, но вскрылась другая интересная информация.

Изданию «Подъем» руководство точки торговой сети пояснило, что настоящая кнопка у них была, просто ее вырвали вандалы, а распечатанным листом сотрудники магазина прикрыли торчащие провода. Однако на фотографии, которую прислала в редакцию сургутянка Галина Н., никаких кабелей (или хотя бы их частей) не видно – только голая плита со следами от скотча.

«Видимо, такой системы у них не было вообще. Это уже даже не смешно. Надеюсь, что НАСТОЯЩАЯ кнопка появится в скором времени», – кратко прокомментировала ситуацию местная жительница.