В Сургуте дошкольники с непереносимостью глютена будут учиться в отдельной группе

Недавно в детском саду «Ивушка» открылась группа для детей с непереносимостью глютена. В ней все подобрано с учетом возрастных и психологических особенностей детей трех-пяти лет.

«Эта группа создана не только для комфортных условий пребывания, но и для безопасности детей с диагнозом целиакия. Это заболевание, как утверждают медики, можно излечить. Чем раньше мы начнем кормить их диетическим питанием, тем больше шансов что к школе такие дети смогут перейти к обычному рациону», – рассказала руководитель детского сада «Ивушка» Ирина Куликова.

Меню для детей создано диетологами. В зависимости от ситуаций туда могут вносится незначительные коррективы. Персонал детского учреждения прошёл необходимую переквалификацию для работы с детьми такой категории. «Жесткий контроль идет не только для питания, но и расходных материалов для творчества. В эти материалы тоже может входить глютен», – уточнила Ирина Куликова