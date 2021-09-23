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Безглютеновая группа появилась в сургутском детсаду

В Сургуте дошкольники с непереносимостью глютена будут учиться в отдельной группе

Безглютеновая группа появилась в сургутском детсаду
Фото: Администрация Сургута

Недавно в детском саду «Ивушка» открылась группа для детей с непереносимостью глютена. В ней все подобрано с учетом возрастных и психологических особенностей детей трех-пяти лет.

«Эта группа создана не только для комфортных условий пребывания, но и для безопасности детей с диагнозом целиакия. Это заболевание, как утверждают медики, можно излечить. Чем раньше мы начнем кормить их диетическим питанием, тем больше шансов что к школе такие дети смогут перейти к обычному рациону», – рассказала руководитель детского сада «Ивушка» Ирина Куликова.

Меню для детей создано диетологами. В зависимости от ситуаций туда могут вносится незначительные коррективы. Персонал детского учреждения прошёл необходимую переквалификацию для работы с детьми такой категории. «Жесткий контроль идет не только для питания, но и расходных материалов для творчества. В эти материалы тоже может входить глютен», – уточнила Ирина Куликова


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23 сентября в 17:43, просмотров: 1604, комментариев: 1
Комментарии:
Iriska
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23 сентября в 22:23
Безлютеновые группы это ладно, а вот группы с 6-месячного возраста (ясли) и круглосуточные (с ПН по ПТ) - это прям тема! Расскажите про наполняемость этих групп. Настолько они будут востребованы по факту?

Детей жалко... Честно.

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