Сургутский детский сад «Крепыш» начал принимать детей от шести месяцев

Первая группа детей от шести месяцев набрана в детский сад Сургута. Для этого была произведена переподготовка помещений и проведена работа по повышению квалификации персонала. В группу младенческого возраста набрано 15 детей.

Для воспитанников детского сада «Крепыш» предусмотрено пятиразовое питание. Овощи и фрукты, молочные продукты, компот, хлеб – такое меню составлено для правильного физического развития детей. «В течение дня дети занимаются по программе «Теремок», которая утверждена ФГОС. Основной вид деятельности — это игры-ситуации. Они направлены на развитие моторики путем манипуляции с предметами, а также развитию движений. Также в учреждении созданы все благоприятные условия для пребывания детей», – рассказала исполняющая обязанности заведующего детского сада «Крепыш» Регина Захаркина.

Группы такого раннего возраста в Сургуте были открыты не случайно. В этом была потребность горожан. «С 1 сентября начали функционировать две группы для детей младенческого возраста начиная с шести месяцев. Перед нами была поставлена задача открыть группу для дошкольников, чьи родители работают в «красной зоне». Также стоит отметить, что меню для детей и технологические карты нам составили медицинские работники», – сообщила директор управления ДОУ Елена Кадырова.