Скейт-парк расположен в сургутском «Сквере энергетиков»

На предыдущей неделе установили новый скейт-парк в «Сквере энергетиков» в Сургуте. Ранее на этом месте функционировала площадка для скейтбординга, но после 10 лет использования ее демонтировали – она устарела.

«Нам постоянно поступали обращения жителей, родителей ребят, что хотели именно в этом месте что-нибудь с таким же подбором элементов. Можно уже полностью пользоваться всеми конструкциями. Надеемся, что погодные условия позволят ребятам здесь покататься. Здесь представлено несколько элементов, двухуровневая рамка, скамейка для скольжения. Это такой мини скейт-парк, так скажем, для начинающих скейтбордистов», – рассказала начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Конструкции для скейт-парка были установлены в рамках программы «Бюджет Сургута online». Стоимость проекта – более 2 миллионов рублей. Все элементы были подобраны для самостоятельных занятий без контроля тренера.