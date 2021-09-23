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Актеры «Петрушки» награждены за «Лучший кукольный спектакль»

Сургутский ​театр актера и куклы выиграл 850 тысяч в профессиональном конкурсе

Актеры «Петрушки» награждены за «Лучший кукольный спектакль»
Фото: ​Театр актера и куклы «Петрушка»

Театр актера и куклы «Петрушка» получил на всероссийском фестивале награду «Лучший кукольный спектакль». На сцене Мытищинского театра кукол «Огниво» артисты показали постановку «Загадка козьей хатки» – именно ее высоко оценили жюри. Труппа получила денежный приз в размере 850 тысяч рублей.

«Мы снова попробовали свои силы и подали заявку на участие. На суд жюри был представлен спектакль «Загадка козьей хатки». Почему снова? Потому что в прошлом году мы уже принимали участие, показав спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке», но оставались в шаге от возможной победы! Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в ХМАО не позволила «Петрушке» отправиться на заключительный этап Премии в Мытищи», – сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Отметим, что всего на награду претендовали 38 театральных коллективов. Присуждение Премии осуществлялось по трем номинациям: «Лучший спектакль театра кукол для взрослых», «Лучший кукольный спектакль для детей» и «Лучший любительский спектакль».


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Сегодня в 16:02, просмотров: 191, комментариев: 0
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