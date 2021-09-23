Тема выставки «Сургут. Нефть и газ — 2021» — наука и технологии для нефтегазовой отрасли

В сургутском СК «Энергетик» торжественно открылась XXVI Международная специализированная технологическая выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2021», посвященная 90-летию выдающегося геолога, первооткрывателя сибирской нефти Фармана Курбан оглы Салманова. Активное участие в этом мероприятии наравне с крупными производителями и нефтяными компаниями округа принимает и Сургутский госуниверситет в лице ректора Сергея Косенка, проректора по науке и технологиям Романа Оствальда, директора Института естественных и технических наук и Центра химического инжиниринга Юлии Петровой, директора Центра компьютерного инжиниринга Анастасии Ковальчук, директора Политехнического института Сергея Сысоева и др.

В этом году выставка проходит под эгидой Года науки и технологий, объявленного в Российской Федерации. Организаторы намерены привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, рассказать о научных достижениях российских ученых. Программа мероприятия разбита на четыре тематических блока: «Цифровые технологии», «Производители», «Молодые специалисты и наука», «Культура и история». Новейшие достижения и технологии для нефтегазовой отрасли представлены на выставочных площадках. Они охватывают все основные стадии добычи и транспортировки нефти и газа, технологии добычи трудноизвлекаемых запасов и практические решения разработки залежей с трудноизвлекаемыми запасами.

Открыли выставку заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, глава города Сургута Андрей Филатов, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, ректор СурГУ Сергей Косенок, президент союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, генеральный консул Генерального консульства Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Ильгар Фазиль оглы Искендеров.

Заместитель губернатора Югрыотметил, что это мероприятие совпало с такими событиями, как 300-летие российского нефтяного дела и 90-летие легендарного геолога Фармана Салманова. «Сегодня сложно представить современную Россию, да и Югру без нефтегазовой отрасли. Отрасли, которая формирует основную часть промышленности, развивает образование и фундаментальную науку. Югра формирует ключевые нефтегазовые компетенции, мы никогда не стоим на месте… Выставка отвечает современным вызовам, таким как высокотехнологичность и энергоэффективность. Я уверен, что итогом выставки станут основные проекты, которые будут реализовываться не только у нас в Югре, но и во всей России», – подытожил АлексейЗабозлаев.

Приветствуя собравшихся, Сергей Косенок подчеркнул, что Сургутский госуниверситет представит два инжиниринговых центра. Центр компьютерного инжиниринга (ЦКИ) СурГУ является площадкой для выполнения инновационных НИОКР в интересах высокотехнологичных предприятий-производителей Югры. Аккумулируя и привлекая возможности партнеров по НИОКР, используя собственные ресурсы и команду специалистов, ЦКИ решает технологические задачи производства, предлагая прорывные решения. Уникальность Центра химического инжиниринга в том, что СурГУ является площадкой для выполнения инновационных НИОКР в интересах высокотехнологичных предприятий-производителей Югры. Аккумулируя и привлекая возможности партнеров по НИОКР, используя собственные ресурсы и команду специалистов, ЦКИ решает технологические задачи производства, предлагая прорывные решения. «Мы занимаемся также тем, что готовим специалистов для наших работодателей и рассчитываем на их участие в образовательном процессе. Надеемся, что эта выставка получит дальнейшее продолжение в рамках развития партнерских отношений индустрия – Сургутский госуниверситет», – резюмировал Сергей Косенок.

«Мы получили приглашение принять участие в этом мероприятии и представить одну из разработок в области цифровизации нефтегазовый индустрии, а именно –цифровой двойник бурового раствора. Этот проект мы реализуем вместе со Сколковским институтом науки и технологии и компанией Digital Petroleum в рамках созданного консорциума «Цифра нефти». Разрабатывается цифровая модель, которая будет оценивать более 10 параметров реагентики и процессов бурения скважин. Апробация технологических процессов с использованием цифровых двойников позволяет снизить время лабораторных испытаний, а также повысить эффективность разрабатываемых технологий. На стенде Сургутского госуниверситета будут представлены актуальные разработки ц+ентров химического и компьютерного инжиниринга. Для нас участие в таком крупном мероприятии является возможностью синхронизовать образовательную и исследовательскую повестку с основными партнерами и заказчиками университета, а также расширить сеть контактов и партнерств для развития университета», – проинформировал проректор по науке и технологиям Роман Оствальд.

Эксперты СурГУ познакомили гостей и участников выставки с деятельностью двух действующих центров – компьютерного и химического инжиниринга. Напомним, ЦХИ был основан в июне 2020 года при поддержке ПАО «Сургутнефтегаз», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и Сколковского института науки и технологий. В его составе шесть лабораторий (лаборатория буровых растворов и промысловой химии, лаборатория химии нефти и нефтехимического синтеза, лаборатория термического анализа и препаративной химии, лаборатория хроматографических методов анализа и тандемной хромато-масс-спектрометрии, лаборатория спектральных методов анализа, лаборатория наноразмерных и композиционных материалов), оснащенных современным оборудованием. Создание конкурентоспособных продуктов и услуг для мирового рынка в области промысловой химии буровых растворов и других технологических жидкостей, геохимии нетрадиционных коллекторов, химических методов увеличения нефтеотдачи и микрофлюидных технологий – главная цель ЦХИ.

«Наша основная цель – поиск бизнес-партнеров для совместного решения задач в области цифрового нефтегазового инжиниринга, а также презентация оказываемых центром услуг, в частности, по математическому моделированию и компьютерному инжинирингу технологических процессов с учетом используемых материалов, структур и физико-химических свойств; определению характеристик и особенностей работы специализированного оборудования на основе цифровой модели; созданию цифровых двойников изделий, установок и технологических процессов; разработке программного обеспечения автоматизированного управления и контроля процессом гидроразрыва пласта («цифровой полигон»)», – прокомментировала директор ЦКИ АнастасияКовальчук.

К слову, ЦКИ начал свою работу 1 сентября 2020 года при поддержке Правительства Югры и партнеров из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Он оказывает услуги по проведению научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ в области цифрового моделирования и цифрового проектирования высокотехнологичного оборудования в интересах компаний реального сектора экономики и внедрению в производство новых технологий.

Сургутская выставка интересна жителям автономного округа, предпринимателям России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Ведь она является связующим звеном между ключевыми фигурами, заинтересованными в рациональном использовании главных богатств региона, страны, да и всего мира, – нефти и газа. В течение трех дней профессионалы отрасли обсудят актуальные направления ее инновационного развития, обменяются ценным опытом и в режиме здесь и сейчас договорятся о долгосрочном сотрудничестве.

Справка: Организатором выставки выступает окружной выставочный центр «Югорские Контракты» при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администрации г. Сургута, градообразующего предприятия ПАО «Сургутнефтегаз». В ее работе принимают участие более 100 отраслевых компаний из разных регионов России и зарубежных стран.