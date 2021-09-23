Две выпускницы СурГУ получили премии губернатора Югры

Премии губернатора Югры удостоены выпускницы Сургутского госуниверситета Валерия Жогальская и Ася Кочарян. Обе в этом году окончили Институт государства и права. Валерия по образованию юрист, Ася – политолог.

Ежегодно премия присуждается югорчанам в возрасте от 14 до 30 лет включительно, которые внесли весомый вклад в развитие различных сфер молодежной политики. В этом году от претендентов на ее получение поступило более 200 заявок. В 12 различных номинациях 34 талантливых человека стали ее лауреатами.

Валерия Жогальская, два года возглавлявшая Кибердружину СурГУ, – лауреат в номинации «За успехи в развитии межнациональных отношений, профилактику экстремизма в молодежной среде». «Для меня эта премия означает только одно – результат моей работы оценили, а значит есть стимул для дальнейшего совершенствования в профессиональной деятельности», – прокомментировала главный специалист отдела правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

За успехи в развитии ученического, студенческого самоуправления отмечена Ася Кочарян. На посту председателя Студенческого совета СурГУ она проработала три года. После окончания Института государства и права дипломированный специалист трудоустроилась в родном СурГУ в отделе по социальной поддержке обучающихся. «Столь высокая оценка моей работы в области развития студенческого самоуправления для меня очень многое значит. Приятно осознавать, что искреннее стремление принести благо студенчеству не прошло незамеченным и отмечено экспертами и губернатором Югры Натальей Комаровой. Я очень благодарна Студенческому совету за совместную работу, внеучебным отделам за всестороннюю помощь и администрации вуза за поддержку наших инициатив!», – отметила выпускница СурГУ.

Справка: Премия учреждена губернатором округа в 2007 году. За это время она присуждена более чем 400 молодым людям. Лауреаты выявляются ежегодно, но стать им можно не чаще, чем один раз в пять лет.