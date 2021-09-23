В сургутском доме на Островского поставили шлагбаум. Жильцы негодуют

К многоквартирному дому на Островского, 14 теперь не попасть на автомобиле: жильцов ограничили внезапно установленным шлагбаумом. Из-за него теперь и на улицу с придомовой территории не выедешь. Как выяснил «Вестник», шлагбаум огородил парковку на территории офисного здания — в нем, кстати, размещается обслуживающая дом управляющая компания «Сервис-3».

«Никто не предложил нам ключи и даже не предупредил о закрытии проезда, —недоумевают жильцы. — Теперь приходится мало того, что делать огромный крюк, так еще и по разбитой дороге».

Управляющая компания от установки возмутившего общественность объекта открестилась: в «Сервис-3» сказали, что в офисном здании, из-за которого перед жильцами и поставили перегородку, они только снимают здание и к шлагбауму не имеют никакого отношения. Отвечает за установку ООО «Запсибснабкомплект», представители которого не ответили вопросы журналистов.