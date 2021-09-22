В Сургут привезли оборудование для переписи населения

Всероссийская перепись населения в этом году будет проходить с использованием цифровых технологий. Для этого сегодня в Сургут привезли планшеты, которые выдадут переписчикам до 14 ноября.

По словам заместителя главного руководителя управления федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Валерия Ярлова, планшетных компьютеров хватит для обеспечения 906 человек.

«На эти устройства установлена отечественная операционная система «Аврора». Если горожане откажутся заполнять анкету на планшете, то им предоставят бумажный бюллетень. В скором времени в Сургут поступит экипировка для переписчиков», – добавил Ярлов.

Напомним, что перепись населения будет проходить с 15 октября. Поучаствовать можно и онлайн, для этого надо ответить на вопросы на портале «Госуслуг».