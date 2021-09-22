«ЮТэйр» заключила кредитный договор с «Россией» на 12 млрд рублей

Авиакомпания «ЮТэйр» заключила с банком «Россия» кредитный договор на 12 миллиардов рублей. Срок уплаты составит 12 лет, по уплате основного долга и процентов предусмотрен льготный период.

«До конца октября «ЮТэйр» и Банк «РОССИЯ» планируют урегулировать условия погашения задолженности в связи с ранее привлеченными синдицированными кредитами. После этого проводимая работа по оптимизации условий всей кредитной задолженности «ЮТэйр» будет завершена», - говорится в сообщении компании.

В конце июля 2021 года авиакомпания согласовала с акционерами увеличение уставного капитала компании за счет размещения дополнительных обыкновенных акций. «Это позволит улучшить финансовые и кредитные метрики Группы», - отметили в «Ютэйр».