Назначение в администрации Сургута: Григорий Невоструев становится заместителем главы города

Новый заместитель главы Сургута прибыл из Перми: им стал Григорий Невоструев. О назначении сегодня сообщило управление массовых коммуникаций сургутской мэрии.

«В администрации Сургута Григорий Невоструев будет курировать департамент городского хозяйства и вновь созданный департамент имущественных и земельных отношений», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

О том, что именно Невоструев станет заместителем главы по коммуналке вместо ушедшего из жизни Сергея Полукеева, СМИ неофициально сообщали ранее. Новый чиновник имеет опыт работы — до назначения в Сургуте он был вице-премьером Пермского края: в правительстве региона координировал дорожно-транспортный, строительный и имущественный блоки.