В Сургуте у швейного магазина заметили распечатанную кнопку вызова персонала

Жители Сургута сделали странную находку – у магазина «Рукодельница» на проспекте Мира, 8 кнопка вызова помощи для инвалидов не настоящая, а распечатанная. Фото с возмущенным комментарием в редакцию газеты «Новый Город» прислала горожанка.

«Это что, шутка какая-то?! Человеку на коляске нужно самому взбираться по этой крутой лестнице или попытаться докричаться до продавцов?!» – сетует местная жительница Галина Н.

Отметим, что надпись под кнопкой, сделанная шрифтом Брайля для слепых, также была напечатана и не принесет никакой пользы для людей с инвалидностью по зрению.