Корпус бывшей 38-й школы в Сургуте ждет реконструкция

Бывший корпус средней школы №38, ныне технологической школы, наконец начнут восстанавливать: накануне здесь побывал глава Сургута Андрей Филатов. Он осмотрел мобильный комплекс тренажеров и оборудования для сдачи норм ГТО в быстровозводимом спорткомплексе, построенном в 2013 году после того, как в одном из блоков обрушилась кровля. Так временное решение проблемы нехватки помещения растянулось уже на восемь лет.

«Мы, я думаю, найдем те решения, чтобы уже сделать дальнейшую реконструкцию, причем сделать основательно и с максимальным функциональным качеством», — прокомментировал градоначальник.