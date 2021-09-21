Здание сургутской администрации на Гагарина, 11 планируют освободить

Чиновники сургутской администрации собирают вещи: структуры мэрии собираются переехать из арендуемого здания на улице Гагарина, 11 в собственные помещения. В числе последних кстати, и офисы на Маяковского, 15, откуда служащие съехали в 2014 году, заявив, что здание является аварийным и небезопасным. В течение семи лет оно стояло пустым — статус аварийного объекта за это время, кстати, отозвали, заодно укрепив его конструктив. Одиночество знаменитого уставшего дворника-лося Иваныча заканчивается: скульптуру, напомним, чиновники открыли за пару лет до того, как покинуть здание.

Решение отказаться от аренды связано с курсом на экономию бюджетных средств, который взяла нынешняя администрация Сургута. Предполагается, что на Маяковского разместятся департаменты образования и городского хозяйства.