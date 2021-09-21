Хлебозавод Сургута отметил свой юбилей

Сургутский хлебозавод 20 сентября отметил свой юбилей. На протяжении 45 лет предприятие распространяет свою продукцию в Югре.

«Сегодня Сургутский хлебозавод является одним из крупнейших производителей хлебобулочной продукции не только в городе Сургуте, но и во всем Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Такие достижения были бы невозможны без высочайшей степени профессионализма, ответственности и участия каждого сотрудника предприятия», — поздравил работников хлебозавода глава города Андрей Филатов.

Производственная мощность предприятия 60 тонн в сутки. Но сегодня выпускается около 30 тонн из-за проблем со сбытом продукции. Несмотря на некоторые сложности, в том числе, и на конкуренцию на рынке, работники хлебозавода оптимистично смотрят в будущее.

«Хлебозаводу всего лишь немного — 45 лет. И я имею счастье работать на этом предприятии, чуть больше 43 лет. Каких достижений пришлось добиться? В свое время была поставлена правительством задача – накормить нефтяников, газовиков каким-то отдельным видом изделия. Это хлеб белый, хлеб черный и батон. Потом нужно было расширить ассортимент, повысить качество выпускаемой продукции. Мы достигли тех результатов, которые перед собой поставили», — рассказывает директор предприятия Сергей Пустозеров.

Сейчас продукты хлебозавода поставляются в более 400 магазинах в Сургуте и Сургутском районе, Нефтеюганске, Лянторе, Пыть-Яхе, Нижнесортымском и Когалыме. Предприятие постоянно развивается и старается держать планку качества. Так, например, на заводе установлена линия охлаждения хлеба, позволяющая сохранять упакованную продукцию до трех суток.