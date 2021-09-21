Сбежавший из реабилитационного центра молодой югорчанин скрывался в лесу

В Сургутском районе из реабилитационного центра сбежал 15-летний подросток. Юноша скрывался в лесу, пока его не нашли спасатели и не передали сотрудникам полиции.

«Спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский район) КУ «Центроспас-Югория» выезжали 20 сентября на ул. Центральная в посёлок Тром - Аган. Прибыв к месту вызова, спасатели собрали необходимую информацию и приступили к поискам. В лесном массиве, в стороне поселка Ульт - Ягун, подросток был обнаружен, в медицинской помощи он не нуждался», – прокомментировали в ведомстве.