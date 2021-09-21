В Сургуте на парковке у жилого дома сгорел автомобиль

Вечером в понедельник, 20 сентября, на парковке на проспекте Мира в Сургуте сгорел автомобиль Ford Fusion.

«В 19:12 (мест.) поступило сообщение о возгорании автомобиля. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. По вызову от подразделений МЧС России привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Видео происшествия опубликовано в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, у автомобиля поврежден моторный отсек. Тушить машину помогали многочисленные свидетели.

Стоит отметить, что машины в Югре горят регулярно. На прошлой неделе зарегистрировано шесть пожаров на транспортных средствах.