Валерий Голодюк выигрывает выборы в Тюменскую областную думу

Депутат думы Сургута VI созыва Валерий Голодюк все-таки проходит в Тюменскую областную думу несмотря на то, что ранее сообщалось о его поражении по результатам голосования в Сургуте. В городе кандидат набрал 6300 голосов, или 31,8 процента — против 34,3 процента, которые набрал его главный оппонент – адвокат Владимир Савин из «Партии Роста».

Однако данные изменились после того, как появилась информация об итогах голосования в Сургутском районом. Напомним, что Голодюк долгое время был начальником районного УВД. В муниципалитете он набрал 35,37 процента голосов: «За него проголосовали более девяти тысяч избирателей», — прокомментировал председатель ТИК Сургутского района Андрей Чижов.