В Сургуте один из кандидатов в депутаты городской думы выиграл с отрывом в 11 голосов

Новый рекорд по минимальной разнице между первым и вторым местом на выборах в думу Сургута установлен на пятом избирательном округе. Там ведущий инженер центра политехнического обучения Сургутнефтегаза Артем Гаврилов («Единая Россия») выиграл с показателем в 1966 голосов (44,39 процента), в то время как его конкурентка – руководитель подразделения «РТ-Инвест Транспортные Системы» Наталья Павлова (ЛДПР) получила 1955 голосов (44,14 процента), то есть разница составила 11 голосов. Причем интрига сохранялась до финальных подсчетов – до вбивания результатов последнего УИКа Гаврилов проигрывал Павловой 26 голосов.

До этого самым плотным было противостояние на 20-м округе – действующий депутат Василий Птицын («Единая Россия») там выиграл у либерал-демократа Артема Кочешкова с разницей в 41 голос.