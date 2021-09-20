Нефтяник Валерий Голодюк проиграл выборы в Тюменскую облдуму

Неожиданный результат сложился на одномандатном избирательном округе, объединяющем часть Сургута и Сургутского района на выборах в Тюменскую областную думу. Там действующий депутат думы Сургута, бывший руководитель городского УВД, ныне нефтяник Валерий Голодюк набрал 6300 голосов или 31,8 процента, а его главный оппонент – адвокат Владимир Савин («Партия Роста») – собрал 6800 голосов, или 34,3 процента. Третий участник выборов – Владимир Сысун (ЛДПР) смог получить поддержку 21,6 процентов избирателей.

Таким образом Сургутнефтегаз, традиционно имевший два места в Тюменской облдуме, одного из них лишился. Второе место ожидаемо забрала Галина Резяпова (36 процентов голосов при 26 процентах у представителя КПРФ), а еще один мандат отошел гендиректору ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олегу Ваховскому (36 процентов против 23 у КПРФ).