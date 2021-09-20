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​В Сургуте действующий депутат выиграл выборы с отрывом в 40 голосов

Депутат думы Сургута Василий Птицын выиграл выборы с минимальным отрывом

​В Сургуте действующий депутат выиграл выборы с отрывом в 40 голосов
Фото ideputat.er.ru

Одна из интриг при подсчете голосов на текущих выборах в думу Сургута разрешилась – действующий депутат, топ-менеджер «Сургутгазстроя» Василий Птицын («Единая Россия») победил с минимальным отрывом. Он собрал 1 196 голосов (35,46 процента), а его ближайший преследователь – водитель историко-культурного центра «Барсова гора» Артем Кочешков (ЛДПР) – 1 155 голосов (34,24 процента). Пока это самый плотный результат конкуренции на избирательном участке в Сургуте. В настоящий момент сохраняется интрига еще на трех участках на выборах в городскую думу, а также на определении депутата Тюменской облдумы.

Напомним, что выдвижение Василия Птицына на выборы в этом году было непростым – он проиграл праймериз «Единой России», по слухам, своему же техническому кандидату, но тот снял свою кандидатуру, что позволило Птицыну выдвинуться от партии власти.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 631, комментариев: 2
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 14:30
Не хотел же он идти! А тут на те!
Ingvar
не нравится
Сегодня в 14:33
Что за птица этот гусь
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