Депутат думы Сургута Василий Птицын выиграл выборы с минимальным отрывом

Одна из интриг при подсчете голосов на текущих выборах в думу Сургута разрешилась – действующий депутат, топ-менеджер «Сургутгазстроя» Василий Птицын («Единая Россия») победил с минимальным отрывом. Он собрал 1 196 голосов (35,46 процента), а его ближайший преследователь – водитель историко-культурного центра «Барсова гора» Артем Кочешков (ЛДПР) – 1 155 голосов (34,24 процента). Пока это самый плотный результат конкуренции на избирательном участке в Сургуте. В настоящий момент сохраняется интрига еще на трех участках на выборах в городскую думу, а также на определении депутата Тюменской облдумы.

Напомним, что выдвижение Василия Птицына на выборы в этом году было непростым – он проиграл праймериз «Единой России», по слухам, своему же техническому кандидату, но тот снял свою кандидатуру, что позволило Птицыну выдвинуться от партии власти.