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​«Единая Россия» в думе Сургута может потерять шесть мест, Клишин проиграл Урванцевой и проблемы Голодюка

Главные интриги выборов в Сургуте перед завершением подсчета голосов

​«Единая Россия» в думе Сургута может потерять шесть мест, Клишин проиграл Урванцевой и проблемы Голодюка
Фото siapress.ru

«Единая Россия» может недосчитаться шести мандатов в думе Сургута. В настоящий момент по итогам обработки 90 процентов протоколов уже точно проиграли свои округа: газовик Давыд Глуховский, муниципальный служащий Владислав Брылеев и журналист Эдуард Иваницкий. Вместо них в парламент попадут соответственно: директор «Связь-Города» Дмитрий Гордеев («Справедливая Россия – За правду»), бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) и электромонтер из «Северавтодора» Вадим Майоров (ЛДПР).

Непростая ситуация у нефтяника Артема Гаврилова, директора «Аверса» Сергея Хрипкова, газовика Антона Собаря и топ-менеджера «Сургутгазстроя» Василия Птицына – у них очень близкие показатели с ближайшими оппонентами, и все решится по результатам обработки последних протоколов с последних участков.

Также сложная ситуация на выборах в Тюменскую облдуму, где нефтяник Валерий Голодюк пока проигрывает представителю «Партии Роста», адвокату Владимиру Савину. Но отрыв пока всего в 400 голосов и впереди – внесение протоколов из довольно большого количества участков.

Разрешилась главная интрига на выборах в думу округа – главврач сургутского кардиологического центра Ирина Урванцева уверенно победила представителя «СРЗП» Александра Клишина, которого, к слову, поддержало «Умное голосование», но набрал он всего 22 процента при крайне активной и денежной кампании. При этом Андрей Калошин (КПРФ) получил 20 процентов практически безо всякой агитации за себя. В остальных округах представители «Единой России» победили.

По партийным спискам «Единая Россия» в думы разных уровней получила в Сургуте порядка 30-32 процентов, КПРФ – 18-20 процентов, ЛДПР – 13-14 процентов, «СРЗП» – 8-11 процентов, и внезапно «Партия пенсионеров» – около 8 процентов на выборах в окружную думу и «Новые люди» — 9 процентов на выборах в Госдуму.

Ожидаем подведения последних итогов, читайте их на siapress.ru в ближайшее время.


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Сегодня в 12:58, просмотров: 1477, комментариев: 3
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 13:15
Нормально вы так Клишина с 22 % опустили - чувак с нуля набрал избирателей, против действующего депутата с адовой административной поддержкой
Ingvar
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Сегодня в 13:57
Жаль конечно. Урванцева продолжит свою вредительскую "работу"
Альберт Леонов Mobii
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Сегодня в 14:55
Правильно, старался..
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