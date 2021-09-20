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​Андрей Копайгора дошел до суда

Дело скандального олигарха Андрея Копайгоры передано в Сургутский горсуд

​Андрей Копайгора дошел до суда

Следствие по уголовному делу бизнесмена Андрея Копайгоры завершено. Материалы с обвинительным заключением прокуратуры переданы в Сургутский городской суд, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Копайгору обвиняют в мошенничестве, нарушении правил сделки с драгоценными металлами, неправомерных действиях при банкротстве, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и злоупотреблении полномочиями. Общий размер причиненного ущерба по всем преступлениям превысил 970 млн рублей.

«По версии следствия, обвиняемый в период 2017-2019 годов заключал договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов в Сургуте, однако полученными от дольщиков денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. От его действий пострадали 187 юридических и физических лиц, которым причинен ущерб на сумму свыше 800 млн рублей. Также в период 2013-2014 годов обвиняемый под предлогом перечисления на расчетный счет денежных средств, необходимых для погашения задолженности по заработной плате получил от директора ПАО «Сосьвапромгеология» аффинированные драгоценные металлы на общую сумму 81 млн рублей, которые на расчетный счет не внесены. Кроме того, являясь учредителем и директором организации, находящейся в преддверии банкротства, он путем заключения договора купли-продажи передал в собственность аффилированной ему организации недвижимое имущество на сумму 50 млн рублей, денежные средства за которое в кассу не поступили», - говорится в сообщении прокуратуры.

Также отмечается, что бизнесмен не погасил задолженность на сумму в 39 млн рублей, имея на это реальную возможность: «Несмотря на вступившее в силу решение суда о взыскании задолженности в сумме, превышающей 39 млн рублей, и возбужденное исполнительное производство, имея реальную финансовую возможность частично ее погасить, обвиняемый расходовал денежные средства в сумме 3 млн рублей по своему усмотрению».

Андрея Копайгору задержали в феврале 2021 года. Сначала бизнесмен был госпитализирован, а затем заключен под арест. С тех пор срок ареста продлевался несколько раз, в последний раз – до 4 октября.

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Сегодня в 11:40, просмотров: 710, комментариев: 0
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