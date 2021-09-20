Подведены предварительные итоги выборов в Думу Сургута: кто проходит

Сургутская территориальная избирательная комиссия продолжает считать голоса избирателей. Предварительные итоги опубликованы на сайте vibor.admsurgut.ru.

На данный момент в думу седьмого созыва проходят Виктор Пономарев, Надежда Красноярова, Алексей Кучин, Виктор Рябчиков, Василий Птицын, Максим Слепов, Владимир Болотов, Денис Синенко, Богдан Гужва, Владимир Клишин, Татьяна Калиниченко и Евгений Барсов. Среди новеньких: Александр Олейников, Владимир Феденков, Михаил Бехтин, Виталий Мазуров, Айдар Явишев, Дина Биглова-Фатова, Эмилия Трапезникова, Сергей Парфенов и Наталья Павлова. Кроме того, обращает на себя внимание борьба на некоторых участках: Сергей Хрипков пока проигрывает Михаилу Гринченко, Эдуард Иваницкий – Вадиму Майорову, Давыд Глуховский – Дмитрию Гордееву.

Данные еще могут изменится.

Напомним, в Сургуте проголосовали 35 процентов избирателей. Брифинг по итогам голосования предварительно запланирован на 14.00.