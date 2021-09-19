В Сургуте проголосовало 35 процентов избирателей

Избирательные участки в Югре закрылись в 20.00 — выборы завершились, впереди подсчет голосов. К 19.30 проголосовали 34,77 процента сургутян — по округу этот показатель составляет около 44 процентов (данные на 18.00). Начался подсчет голосов: по словам руководителя городской ТИК Светланы Гараниной, он будет непрерывным.
Работы у избиркома предостаточно: напомним, что в Сургуте выбирали депутатов в четыре думы, у каждого избирателя на руках было по семь бюллетеней. Считать будут по иерархии: «Вначале участковые избирательные комиссии подводят итоги по выборам депутатов в Государственную думу. Потом по выборам депутатов думы Югры, затем Тюменской областной думы и только потом — по выборам депутатов думы Сургута», — комментирует Гаранина.
Уже сейчас можно утверждать, что выборы прошли без эксцессов: нарушений при голосовании в течение всех трех дней не было зафиксировано. Первые результаты будут обнародованы в понедельник.
- Налево, до конца! - сказал конвойный.
- Дайте я хоть почитаю, за кого голосуем, - сказал я
- А, ну, читайте, - смилостивился офицер.
Посмотрел. Лица чужие, незнакомые.
Пошёл налево.
- Руки! - остановила меня невысокая улыбчивая женщина. - Руки дезинфицировать будете?
- Буду, - ответил я. И мне побрызгали на них из распылителя.
Вход в спортзал. Пять столов. Шестой - самый первый, с комплектами одноразовых масок-перчаток-ручек.
- Смотрите на таблички адресов, - сказал кто-то. Мой стол был третий.
- Такой-то, - представился я.
Девушка полистала амбарную книгу, нашла меня.
- Страницу с пропиской покажите, пожалуйста.
Я показал.
- За семь бюллетеней в полях до галочки распишитесь, пожалуйста.
Я расписался. Получил бюллетени. Прошел в кабинку. Ручка из подарочного набора не писала, достал свою. Проголосовал против одной из партий. Пошёл на выход.
- До свидания, - кивнул охране
- Мужчина! А вы в викторине что же, не участвуете? - окликнула меня женщина вослед.
- Нет. В такОМ не участвую, - ответил я .
- Оно не такое! - ответила женщина.
И я понял, что она учитель русского или литературы, и она поняла мою интонацию и что я хотел сказать. И меня это порадовало.
Раздался телефонный звонок.
- Ты где? - спросила жена.
- Да вот, проголосовал... - ответил я.
- Да на кой они тебе сдались? - сказала жена. - Езжай домой, дел полно.
И я поехал домой. Но настроение было хорошее.