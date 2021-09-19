В Сургуте проголосовало 35 процентов избирателей

Избирательные участки в Югре закрылись в 20.00 — выборы завершились, впереди подсчет голосов. К 19.30 проголосовали 34,77 процента сургутян — по округу этот показатель составляет около 44 процентов (данные на 18.00). Начался подсчет голосов: по словам руководителя городской ТИК Светланы Гараниной, он будет непрерывным.

Работы у избиркома предостаточно: напомним, что в Сургуте выбирали депутатов в четыре думы, у каждого избирателя на руках было по семь бюллетеней. Считать будут по иерархии: «Вначале участковые избирательные комиссии подводят итоги по выборам депутатов в Государственную думу. Потом по выборам депутатов думы Югры, затем Тюменской областной думы и только потом — по выборам депутатов думы Сургута», — комментирует Гаранина.

Уже сейчас можно утверждать, что выборы прошли без эксцессов: нарушений при голосовании в течение всех трех дней не было зафиксировано. Первые результаты будут обнародованы в понедельник.