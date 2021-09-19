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​Выборы завершились: начинается подсчет голосов

В Сургуте проголосовало 35 процентов избирателей

​Выборы завершились: начинается подсчет голосов
Фото: siapress.ru

Избирательные участки в Югре закрылись в 20.00 — выборы завершились, впереди подсчет голосов. К 19.30 проголосовали 34,77 процента сургутян — по округу этот показатель составляет около 44 процентов (данные на 18.00). Начался подсчет голосов: по словам руководителя городской ТИК Светланы Гараниной, он будет непрерывным.

Работы у избиркома предостаточно: напомним, что в Сургуте выбирали депутатов в четыре думы, у каждого избирателя на руках было по семь бюллетеней. Считать будут по иерархии: «Вначале участковые избирательные комиссии подводят итоги по выборам депутатов в Государственную думу. Потом по выборам депутатов думы Югры, затем Тюменской областной думы и только потом — по выборам депутатов думы Сургута», — комментирует Гаранина.

Уже сейчас можно утверждать, что выборы прошли без эксцессов: нарушений при голосовании в течение всех трех дней не было зафиксировано. Первые результаты будут обнародованы в понедельник.


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19 сентября в 20:06, просмотров: 915, комментариев: 2
Комментарии:
Флудер
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19 сентября в 23:05
Проголосовал вчера утром. Шмонали на входе хорошо: всё до монеты из карманов выгреб. И в портсигар заглянули.
- Налево, до конца! - сказал конвойный.
- Дайте я хоть почитаю, за кого голосуем, - сказал я
- А, ну, читайте, - смилостивился офицер.
Посмотрел. Лица чужие, незнакомые.
Пошёл налево.
- Руки! - остановила меня невысокая улыбчивая женщина. - Руки дезинфицировать будете?
- Буду, - ответил я. И мне побрызгали на них из распылителя.
Вход в спортзал. Пять столов. Шестой - самый первый, с комплектами одноразовых масок-перчаток-ручек.
- Смотрите на таблички адресов, - сказал кто-то. Мой стол был третий.
- Такой-то, - представился я.
Девушка полистала амбарную книгу, нашла меня.
- Страницу с пропиской покажите, пожалуйста.
Я показал.
- За семь бюллетеней в полях до галочки распишитесь, пожалуйста.
Я расписался. Получил бюллетени. Прошел в кабинку. Ручка из подарочного набора не писала, достал свою. Проголосовал против одной из партий. Пошёл на выход.
- До свидания, - кивнул охране
- Мужчина! А вы в викторине что же, не участвуете? - окликнула меня женщина вослед.
- Нет. В такОМ не участвую, - ответил я .
- Оно не такое! - ответила женщина.
И я понял, что она учитель русского или литературы, и она поняла мою интонацию и что я хотел сказать. И меня это порадовало.
Раздался телефонный звонок.
- Ты где? - спросила жена.
- Да вот, проголосовал... - ответил я.
- Да на кой они тебе сдались? - сказала жена. - Езжай домой, дел полно.
И я поехал домой. Но настроение было хорошее.
Alkonowa1ow
не нравится
19 сентября в 23:44
Что касается «шмона» на входе это тоже как-то напрягло. Ожидал, что встретят радушно, как дорогого гостя, мол, заждались мы вас, позвольте вас проводить до нужного стола, Ну хоть бы симпатичную девушку поставили на входе в зал голосования, которая бы встретила с улыбкой (пусть даже с дежурной, пусть даже без традиционных «японских поклонов»).а тут сразу на входе менты взяли оборот, мол «выворачивай карманы». Я обратился к Председателю УИК, мол, что так сурово встречаете избирателей. Таки, отвечает он, террористическая угроза возникла. А я то подумал, что сейчас больше существует «коронавирусная угроза». Ну да ладно: угроза, значит угроза, Таки тогда вполне достаточно было металлоискатель пройтись и как-то все это делать незаметно. Чего выпячивать свой функционал. Здесь главный функционал избирательный процесс, Внешним осмотром можно, к примеры, выполнять своим намётанным взглядом. Чего же по карманам «шарить» у обывателя-избирателя без повода. Это же не «базар-вокзал»: «Чужие здесь не ходят». Все таки праздником это или не праздник-Единый день голосования»? Мне кажется для людей с большим избирательным стажем это праздник. И не надо его превращать в «балаган» и «маски-шоу». Ну не доводить же до абсурда все и видеть в каждом заглянувшем на «огонёк» в УИК избирателе потенциального террориста? Это для многих просто как-то оскорбительно. Приказы УМВД надо выполнять, но не так топорно, как это делали сегодня «блюстители порядка» с избирателями, которые пришли на участки исполнить свой гражданский долг.
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