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​Все спокойно. В Сургуте проголосовали почти 30 процентов избирателей

Активность сургутских избирателей возросла в последний день выборов

​Все спокойно. В Сургуте проголосовали почти 30 процентов избирателей
Фото: ТИК

Ближе к завершению трехдневного выборного марафона сургутяне пошли на избирательные участки: к трем часам дня проголосовали 28,94 процента горожан, сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина. До конца дня эти цифры увеличатся в том числе за счет тех сургутян, кто хочет проголосовать на дому: до 14 часов избирательные комиссии собирали соответствующие заявки, а сейчас отправились по адресам.

На самих избирательных участках все тихо, заверила Светлана Гаранина: «На всех участках спокойно, нарушений избирательного законодательства нет, участковые комиссии работают избиратели идут».

Напомним, что участки закроются в восемь вечера.


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Сегодня в 17:01, просмотров: 336, комментариев: 1
Комментарии:
Ananas
не нравится
Сегодня в 19:05
Кто не ходил, идите, всего час остался. Лучше потратить 15 минут, чем потом жалеть 5 лет.

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