Активность сургутских избирателей возросла в последний день выборов

Ближе к завершению трехдневного выборного марафона сургутяне пошли на избирательные участки: к трем часам дня проголосовали 28,94 процента горожан, сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина. До конца дня эти цифры увеличатся в том числе за счет тех сургутян, кто хочет проголосовать на дому: до 14 часов избирательные комиссии собирали соответствующие заявки, а сейчас отправились по адресам.

На самих избирательных участках все тихо, заверила Светлана Гаранина: «На всех участках спокойно, нарушений избирательного законодательства нет, участковые комиссии работают избиратели идут».

Напомним, что участки закроются в восемь вечера.