Пилотажная группа «Русские витязи» в полном составе проголосовала в Сургуте

На избирательный участок в Сургуте пришли даже «Русские витязи»: об этом рассказал руководитель пилотажной группы заслуженный авиалетчик России Андрей Алексеев.

Видеообращение летчика опубликовал сегодня глава Сургута Андрей Филатов в своем инстаграме. «Впервые голосовали не дома, на выезде, и это для нас большая честь. Мы как нормальные патриоты России, как граждане пришли на избирательный участок Сургута, все 100 процентов пилотажной группы и выполнили свой гражданский долг, — рассказал Андрей Алексеев. — Я думаю, что это важно для всех граждан России, потому что мы не можем быть безразличны к судьбе своей страны».

Также руководитель «Русских витязей» поблагодарил горожан, пришедших накануне на авиашоу: напомним, что из-за плохой погоды выступила не вся группа, а только ее руководитель. «Я хотел бы поблагодарить сургутян за то, что вчера пришли на авиашоу. К сожалению, погода внесла свои коррективы — она и сегодня достаточно сложная, но мы сделали все что могли, исходя из метеоусловий…» — сказал Андрей Алексеев.

«Сегодня заключительный день голосования на выборах 2021, — прокомментировал мэр Андрей Филатов. — Заслуженный авиалетчик России Андрей Алексеев и его команда уже исполнили свой гражданский долг. Возможность выбрать будущее своего города, региона, страны есть у каждого из нас. Важно ее не упустить».

Заметим, что и другие лидеры общественного мнения уже осуществили волеизъявления — включая такого авторитета для горожан, как глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов. «Выбираются как законодательные собрания Сургута и Сургутского района, так и региональные — Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, и Государственная дума. От этого [участия населения в выборах] очень многое будет зависеть — наше развитие в том числе», — заявил главный нефтяник страны.