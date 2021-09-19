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В Сургуте проголосовали 100 процентов витязей

Пилотажная группа «Русские витязи» в полном составе проголосовала в Сургуте

В Сургуте проголосовали 100 процентов витязей
Скрин: instagram.com/filatov_surgut

На избирательный участок в Сургуте пришли даже «Русские витязи»: об этом рассказал руководитель пилотажной группы заслуженный авиалетчик России Андрей Алексеев.

Видеообращение летчика опубликовал сегодня глава Сургута Андрей Филатов в своем инстаграме. «Впервые голосовали не дома, на выезде, и это для нас большая честь. Мы как нормальные патриоты России, как граждане пришли на избирательный участок Сургута, все 100 процентов пилотажной группы и выполнили свой гражданский долг, — рассказал Андрей Алексеев. — Я думаю, что это важно для всех граждан России, потому что мы не можем быть безразличны к судьбе своей страны».

Также руководитель «Русских витязей» поблагодарил горожан, пришедших накануне на авиашоу: напомним, что из-за плохой погоды выступила не вся группа, а только ее руководитель. «Я хотел бы поблагодарить сургутян за то, что вчера пришли на авиашоу. К сожалению, погода внесла свои коррективы — она и сегодня достаточно сложная, но мы сделали все что могли, исходя из метеоусловий…» — сказал Андрей Алексеев.

«Сегодня заключительный день голосования на выборах 2021, — прокомментировал мэр Андрей Филатов. — Заслуженный авиалетчик России Андрей Алексеев и его команда уже исполнили свой гражданский долг. Возможность выбрать будущее своего города, региона, страны есть у каждого из нас. Важно ее не упустить».

Заметим, что и другие лидеры общественного мнения уже осуществили волеизъявления — включая такого авторитета для горожан, как глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов. «Выбираются как законодательные собрания Сургута и Сургутского района, так и региональные — Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, и Государственная дума. От этого [участия населения в выборах] очень многое будет зависеть — наше развитие в том числе»,заявил главный нефтяник страны.


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Сегодня в 13:20, просмотров: 526, комментариев: 8
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:38
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б
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Сегодня в 13:41
Какие времена такие и витязи, и будущее.
Местный
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Сегодня в 14:03
Кое-кому можно книгу написать «Как поставить профессионала в неудобное положение»)
Швондер.
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Сегодня в 14:10
Час лета этого корыта стоит 2.5 миллиона. Плюс техничка ил76, взлеты, посадки, коридоры, сопровождение, карасин. Недешево вышло. Но стоит того видать
Сергей Б
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Сегодня в 14:49
Танки, танки надо было еще пригнать. И корабли боевые.

Голосовать так голосовать.
Местный
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Сегодня в 14:54
Подводная лодка неплохо бы возле ситимола смотрелась)
Сергей Б
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Сегодня в 15:38
Лучше крейсер Аврора и залп по администрации.
Сергей Б
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Сегодня в 15:40
И не пойму нынче СИА-ПРЕСС свободная пресса или демократичная?

А то какое мнение не выскажу все затирают.
Сергей Б
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Сегодня в 15:44
Такое впечатление что нынче СИА-ПРЕСС филатовская пресса.

Походу выкупил втихаря. Или подкупил.
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