Явка в Сургуте увеличивается — уже 24 процента

Явка на избирательные участки Сургута к полудню увеличилась: по данным ТИК, она составляет 24 процента от общего количества зарегистрированных избирателей.

Характерно, что, несмотря на этот показатель, общее число проголосовавших в самом крупном муниципалитете округа выше, чем в остальных: порядка 69 тысяч человек.

В процентном соотношении самая высокая явка в округе остается за районами. Например, в Нефтеюганском районе зафиксировано 65 процентов пришедших на избирательные участки. Однако живет там не такое большое число избирателей, как в крупных городах региона — Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске. По абсолютному числу проголосовавших (и при небольших процентах) лидируют именно города. Кроме того, в крупных муниципалитетах в последний день голосования наблюдается возрастание электоральной активности.

Важно также и то, что выборы проходят без нарушений: ни одного из них за два с половиной дня не зафиксировано.

Напомним, что выборы идут три дня — начались они в пятницу, 17 сентября. В ряде муниципалитетов, в том числе и в Сургуте, выбирают кандидатов в думы четырех уровней — муниципальную, окружную, областную и государственную.