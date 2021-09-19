Явка на выборы в Сургутском районе — 34 процента

Явка на избирательные участки Сургутского района к утру сегодняшнего дня составила 34 процента: об этом сообщил «Вестник Сургутского района» со ссылкой на председателя территориальной избирательной комиссии Андрея Чижова. Всего в районе зарегистрировано 86 тысяч избирателей.

«Явка на 10:30 в Сургутском районе составила 34 процента», — заявил он, напомнив, что работают все 50 избирательных участков в поселениях района, на них присутствуют общественники — наблюдатели от кандидатов, партий и общественной палаты. Нарушений они не выявили.

Наиболее активными остаются жители отдаленных поселений. Так, больше всего избирателей проголосовало в Угуте и Русскинской, меньше всего — в Барсово. «Чем ближе к городу, тем менее активны избиратели, — отмечает Чижов. — В удаленных поселениях избирателям проще прийти на избирательные участки, чем жителям городских поселений…»

В числе проголосовавших в Барсово, кстати, глава Сургутского района Андрей Трубецкой. «Это наша страна, наш район. Почему мы не несем за него ответственность? Для меня это настолько очевидно. Это долг, действительно долг. Мы же заботимся о детях, о родителях, — прокомментировал он. — Да, всегда голосуем вместе. Ещё с советских времен. Избирательный участок был всегда в школе. Здесь на этом месте тогда еще деревянная школа стояла…»

Напомним, что электорат Сургутского района на этих выборах голосует за кандидатов сразу в четыре думы — районную, окружную, областную и государственную. Каждый избиратель на участке получает семь бюллетеней для голосования.