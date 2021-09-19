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​Цены на бензин снизились? Это фантастика, уверены читатели siapress.ru

Приостановка экспорта бензина Сургутнефтегазом никак не повлияет на цену топлива, уверена аудитория siapress.ru

​Цены на бензин снизились? Это фантастика, уверены читатели siapress.ru
Фото: surgutneftegas.ru

Новость о том, что Сургутнефтегаз остановил экспорт бензина, никак не повлияет на снижение цены на топливо: в этом уверена большая часть читателей siapress.ru, принявших участие в очередном опросе на сайте.

Так, чуть более половины респондентов сказали, что цены останутся неизменными — они никак не коррелируют с решениями производителя топлива. Почти 16 процентов настроены пессимистично, уверяя, что любые решения скажутся на изменении цены в сторону увеличения.

Однако четверть респондентов сохраняет оптимизм: ждет удешевления бензина — и выигрывает, поскольку действительно, цена на бензин в Югре упала в среднем на два рубля за литр.

Связано ли это с действиями Сургутнефтегаза, который, напомним, остановил экспорт и перераспределил реализацию всего производимого топлива на внутренний рынок, — повод задуматься всевозможным аналитикам и экономистам.

Опрос шел на сайте siapress.ru с 3 по 10 сентября этого года.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 485, комментариев: 2
Комментарии:
Влад Корней
не нравится
Сегодня в 12:03
Эта фантастика пройдёт после подведения итогов выборов! Дальше будет- реальность! Удачи всем!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:10
Цены на бензин снизились – это поле чудес в стране дураков.
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