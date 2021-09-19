Приостановка экспорта бензина Сургутнефтегазом никак не повлияет на цену топлива, уверена аудитория siapress.ru

Новость о том, что Сургутнефтегаз остановил экспорт бензина, никак не повлияет на снижение цены на топливо: в этом уверена большая часть читателей siapress.ru, принявших участие в очередном опросе на сайте.

Так, чуть более половины респондентов сказали, что цены останутся неизменными — они никак не коррелируют с решениями производителя топлива. Почти 16 процентов настроены пессимистично, уверяя, что любые решения скажутся на изменении цены в сторону увеличения.

Однако четверть респондентов сохраняет оптимизм: ждет удешевления бензина — и выигрывает, поскольку действительно, цена на бензин в Югре упала в среднем на два рубля за литр.

Связано ли это с действиями Сургутнефтегаза, который, напомним, остановил экспорт и перераспределил реализацию всего производимого топлива на внутренний рынок, — повод задуматься всевозможным аналитикам и экономистам.

Опрос шел на сайте siapress.ru с 3 по 10 сентября этого года.