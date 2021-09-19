20 процентов сургутян проголосовали в первые дня выборов

Явка пока низкая: в Сургуте к сегодняшнему утру проголосовали чуть более 20 процентов горожан. Об этом сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина. Причина — как низкая электоральная активность, которой Сургут в принципе славится, так и плохая погода, установившаяся на весь выборный уик-энд.

Характерно, что в городе нет районов, которые портят всю картину: показатели явки везде примерно одинаковые. Даже те участки, где явка ниже, показывают стабильные результаты. «Традиционно есть участки, где ниже явка, — говорит руководитель ТИК, — в границах восьми избирательных участков есть дачные кооперативы, где люди зарегистрированы, но не проживают».

Тем не менее, в ТИКе надеются, что хотя бы 30-процентный барьер город преодолеет: сейчас участковые избирательные комиссии собираются в путь — организуют голосования в местах временного проживания граждан, к которым относятся, в первую очередь, стационары больниц. Кроме того, есть возможность голосовать на дому: «До 14 часов мы принимаем заявки на голосование на дому — надо позвонить на свой избирательный участок», — говорит Светлана Гаранина.

Напомним, что по Югре показатели явки не сильно выше: по состоянию на вечер вчерашнего дня, проголосовать пришли порядка трети всех зарегистрированных в округе избирателей.