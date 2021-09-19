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​Сургут в аутсайдерах. За 2 дня проголосовало 20 процентов горожан

20 процентов сургутян проголосовали в первые дня выборов

​Сургут в аутсайдерах. За 2 дня проголосовало 20 процентов горожан
Фото: siapress.ru

Явка пока низкая: в Сургуте к сегодняшнему утру проголосовали чуть более 20 процентов горожан. Об этом сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина. Причина — как низкая электоральная активность, которой Сургут в принципе славится, так и плохая погода, установившаяся на весь выборный уик-энд.

Характерно, что в городе нет районов, которые портят всю картину: показатели явки везде примерно одинаковые. Даже те участки, где явка ниже, показывают стабильные результаты. «Традиционно есть участки, где ниже явка, — говорит руководитель ТИК, — в границах восьми избирательных участков есть дачные кооперативы, где люди зарегистрированы, но не проживают».

Тем не менее, в ТИКе надеются, что хотя бы 30-процентный барьер город преодолеет: сейчас участковые избирательные комиссии собираются в путь — организуют голосования в местах временного проживания граждан, к которым относятся, в первую очередь, стационары больниц. Кроме того, есть возможность голосовать на дому: «До 14 часов мы принимаем заявки на голосование на дому — надо позвонить на свой избирательный участок», — говорит Светлана Гаранина.

Напомним, что по Югре показатели явки не сильно выше: по состоянию на вечер вчерашнего дня, проголосовать пришли порядка трети всех зарегистрированных в округе избирателей.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 764, комментариев: 15
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 11:05
Не пройти к избирательному участку! Ноги по колено промочить можно! Машинами все заставили еще . Сам лично кое как прошел к 401 участку. Какая явка? Люди в брод форсируют лужи.
Сергей Б
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Сегодня в 11:13
В брод форсируют лужи бараны, пробираясь к избирательным участкам как Альберт Леонов. Люди сидят дома.
Dochimacho
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Сегодня в 11:15
Я не сразу нашла свой участок. Всегда в коррекционной школе был, сейчас в 25 школе 2 участка. Хоть бы предупредили. Как никогда компания с минимумом информации от избирательной комиссии.
Сергей Б
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Сегодня в 11:46
Ой, да кому эти проценты нужны. Результаты «выборов» уже давно известны: праймериз называется – внутрипартийные выборы.
йося
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Сегодня в 11:49
Столько кипиша, мабуть в царсте шо то не так! Ну или как сказал телевизор, - ".. Если ты так лоханулся - иди и застрелись
"
Сергей Б
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Сегодня в 11:55
Да никакого кипиша – кони пьяны хлопцы запряжены.
Сергей Б
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Сегодня в 12:04
Щас продвинутая грамотная молодежь, как ее называет Д.Щ., проценты нагонит.

Пойдут голосовать «умно» против кандидатов от ЕР. За черную кошку в темной комнате.
йося
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Сегодня в 12:38
Да хрен сним, с процентом, главное результаты.
Реальные результаты.
Сергей Б
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Сегодня в 12:49
Да какие могут быть реальные результаты в Сургуте: куда не плюнь везде подкаблучники Натальи Владимировны. Барсов тоже.
Швондер.
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Сегодня в 14:12
Околокремлевский Exit-pool по итогам двух дней:
ЕР - 46 %
КПРФ - 19 %
Новые люди - 9%
ЛДПР - 8 %
СРЗП - 6 %

Судя по нему:
1. ЕР не получает не только конституционного, но и абсолютного большинства.
2. КПРФ на фоне текущего созыва прибавляет почти в 1.5 раза возвращаясь на цифры 2011 года.
3. Справедливая Россия близка к сливу из ГД и как следствие к возможному исчезновению. Уже идет торг, Прилепину за слив могут дать пост советника по культуре или губернаторское кресло где-то за Уралом. Миронову придется дать что-то большее.
4. ЛДПР теряет в 1.5 раза от текущего созыва и теоретически тоже может впервые в своей истории вообще не пройти 5-процентный барьер.
5. Новые люди уверенно проходят в Думу и становятся третьей политической силой в стране.

Промежуточные результаты удивляют: рост КПРФ и проход Новых людей был предсказуем, а вот полноценного слива эсеров и тем более Жириновского мало кто ожидал. Однако протестное голосование многих запланировано на воскресенье, так что ситуация может еще серьезно измениться
Швондер.
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Сегодня в 14:12
Пошли допинаем
Сергей Б
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Сегодня в 15:25
Теоретически за изменение строя в пользу социального равенства выступает только КПРФ.

Остальное квартет из одной и той же басни.

Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл,
Да косолапый Мишка.

А так как КПРФ только теоретически, то квинтет.

Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Сергей Б
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Сегодня в 15:29
Точнее пять пальцев одной руки.
йося Швондер.
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Сегодня в 17:58
Уже!
йося
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Сегодня в 18:00
ЗА ...., ну вы в курсе!
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