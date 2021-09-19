20 процентов сургутян проголосовали в первые дня выборов

Явка пока низкая: в Сургуте к сегодняшнему утру проголосовали чуть более 20 процентов горожан. Об этом сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина. Причина — как низкая электоральная активность, которой Сургут в принципе славится, так и плохая погода, установившаяся на весь выборный уик-энд.
Характерно, что в городе нет районов, которые портят всю картину: показатели явки везде примерно одинаковые. Даже те участки, где явка ниже, показывают стабильные результаты. «Традиционно есть участки, где ниже явка, — говорит руководитель ТИК, — в границах восьми избирательных участков есть дачные кооперативы, где люди зарегистрированы, но не проживают».
Тем не менее, в ТИКе надеются, что хотя бы 30-процентный барьер город преодолеет: сейчас участковые избирательные комиссии собираются в путь — организуют голосования в местах временного проживания граждан, к которым относятся, в первую очередь, стационары больниц. Кроме того, есть возможность голосовать на дому: «До 14 часов мы принимаем заявки на голосование на дому — надо позвонить на свой избирательный участок», — говорит Светлана Гаранина.
Напомним, что по Югре показатели явки не сильно выше: по состоянию на вечер вчерашнего дня, проголосовать пришли порядка трети всех зарегистрированных в округе избирателей.
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Пойдут голосовать «умно» против кандидатов от ЕР. За черную кошку в темной комнате.
Реальные результаты.
ЕР - 46 %
КПРФ - 19 %
Новые люди - 9%
ЛДПР - 8 %
СРЗП - 6 %
Судя по нему:
1. ЕР не получает не только конституционного, но и абсолютного большинства.
2. КПРФ на фоне текущего созыва прибавляет почти в 1.5 раза возвращаясь на цифры 2011 года.
3. Справедливая Россия близка к сливу из ГД и как следствие к возможному исчезновению. Уже идет торг, Прилепину за слив могут дать пост советника по культуре или губернаторское кресло где-то за Уралом. Миронову придется дать что-то большее.
4. ЛДПР теряет в 1.5 раза от текущего созыва и теоретически тоже может впервые в своей истории вообще не пройти 5-процентный барьер.
5. Новые люди уверенно проходят в Думу и становятся третьей политической силой в стране.
Промежуточные результаты удивляют: рост КПРФ и проход Новых людей был предсказуем, а вот полноценного слива эсеров и тем более Жириновского мало кто ожидал. Однако протестное голосование многих запланировано на воскресенье, так что ситуация может еще серьезно измениться
Остальное квартет из одной и той же басни.
Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл,
Да косолапый Мишка.
А так как КПРФ только теоретически, то квинтет.
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.