«Русские витязи» не смогли показать Сургуту полноценное шоу и пообещали вернуться

Из-за низкой облачности и порывистого ветра в Сургуте не состоялось полноценное шоу пилотажной группы «Русские витязи». Взмыл в небо и показал горожанам класс только ведущий группы Андрей Алексеев.

Пилоты попросили обойтись без негатива и пообещали вернуться. «К сожалению, такие погодные условия категорически не позволяют выступать группой. А для нас прежде всего безопасность! Наша и ваша, в первую очередь, друзья. Поэтому давайте без негатива. Мы очень старались и вытащили все из представленной возможности. И более чем уверены, что обязательно вернемся еще, чтобы выступить в полном составе!», - написали «витязи» в личном аккаунте в инстаграме.

Несмотря на непогоду, много сургутян собрались посмотреть шоу и, конечно, люди были разочарованы.

В Нижневартовске пилоты выступали на четырех истребителях.