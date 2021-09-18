16+
Логотип Сиапресс
USD  72,5602   EUR  85,4614  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Погода не позволила «Русским витязям» показать свою мощь в Сургуте

«Русские витязи» не смогли показать Сургуту полноценное шоу и пообещали вернуться

​Погода не позволила «Русским витязям» показать свою мощь в Сургуте
Видео: siapress.ru

Из-за низкой облачности и порывистого ветра в Сургуте не состоялось полноценное шоу пилотажной группы «Русские витязи». Взмыл в небо и показал горожанам класс только ведущий группы Андрей Алексеев.

Пилоты попросили обойтись без негатива и пообещали вернуться. «К сожалению, такие погодные условия категорически не позволяют выступать группой. А для нас прежде всего безопасность! Наша и ваша, в первую очередь, друзья. Поэтому давайте без негатива. Мы очень старались и вытащили все из представленной возможности. И более чем уверены, что обязательно вернемся еще, чтобы выступить в полном составе!», - написали «витязи» в личном аккаунте в инстаграме.

Несмотря на непогоду, много сургутян собрались посмотреть шоу и, конечно, люди были разочарованы.

В Нижневартовске пилоты выступали на четырех истребителях.


нравится (3) не нравится (1)
18 сентября в 18:07, просмотров: 1157, комментариев: 2
Комментарии:
Олег Петров
не нравится
18 сентября в 21:52
Ну хоть бы отменили или анонсировали одиночное выступление - людям бы не пришлось под ветром и дождем тащиться. К витязям претензий никаких - их притащили в угоду власти под выборы и заставили исполнять. Что могли то и исполнили. А власти протаскали под дождем пару тысяч человек, хотя уже с утра было ясно - даже неполноценного выступления не получится. Или идея какая - раз собрались значит пойдут потом на участки голосовать? Пить водку всп пойдут, греться. А завтра детишкам врачей вызывать будут.
Alkonowa1ow
не нравится
18 сентября в 22:44
Да погоде не прикажешь. Пожалуй устроители авиашоу здесь промахнулись. Сейчас метеорологи дают точный прогноз погоды за три дня. Чего же тянуть, до последнего? Посмотрели со спутника - затянуто низкими облаками. Отбой. Тогда включать резервный вариант. Все мероприятия перенести под крышу. На пустом месте вызвали недовольство горожан. Хотя «ромб» пилотажной группы в Нижневартовске течение 25 минут состоялся и порадовал Нижневартовцев и его стоило усидеть сургутянам. 1:0 в пользу Нижневартовска. «Карлсон улетел, но обещал вернуться».
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Началось! «Русские витязи» показывают шоу вартовчанам, на очереди – Сургут // ПРЯМОЙ ЭФИР 2890
  2. ​Погода не позволила «Русским витязям» показать свою мощь в Сургуте 1157
  3. ​Аэропорт Сургута принял два незапланированных рейса 922
  4. ​Это праздник! Сургутские элиты приходят на избирательные участки с семьями 889
  5. ​В «Вавилоне» посетители подрались с охранником // ВИДЕО 776
  6. Сургутянин и вартовчанка выиграли по машине Lada Vesta на викторине «Энергия развития Югры» 755
  7. ​Назван самый голосующий муниципалитет Югры по итогам первого дня. Это не Сургут 722
  8. ​Глава Сургутского района проголосовал вместе с мамой 714
  9. ​Дуров объяснил, почему заблокировал бота «Умное голосование» 630
  10. ​Избирком Югры получил четыре жалобы за первый день голосования 620
  1. ​«Русские витязи» – в Сургуте // ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО 4373
  2. На мосту «Бегущая лань» обновят граффити до 15 сентября 4237
  3. В Нижневартовске открылся Литературный сквер 4199
  4. В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А 4194
  5. ​Когда «Русские витязи» выступят в Сургуте: точное время и схема перекрытия 3873
  6. ​Сургутский театр: взгляд изнутри. Владимир Матийченко 3558
  7. ​Началось! «Русские витязи» показывают шоу вартовчанам, на очереди – Сургут // ПРЯМОЙ ЭФИР 2890
  8. Накануне в Сургуте столкнулись две иномарки: никто не погиб 2889
  9. Война расклейщиков и фальшивые листовки: отношения между кандидатами в думу Сургута накаляются 2881
  10. ​В Сургуте сложилась огромная диспропорция между развитием экономики и инфраструктурой. И она всех устраивает 2704
  1. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 9597
  2. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 9424
  3. Нефтеюганец скрывался от правосудия в Марокко 9408
  4. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 9349
  5. ​Житель Северной столицы приехал в Югру торговать наркотиками, но его задержали 9090
  6. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 9005
  7. В Нефтеюганске продолжается борьба с автохламом 8998
  8. Одно из югорских лесничеств пострадало от незаконной вырубки: ущерб оценивается миллионами 8972
  9. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8799
  10. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8485

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика