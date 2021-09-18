В Сургуте сели два незапланированных самолета из Москвы

Утром в субботу, 18 сентября, аэропорт Сургута принял рейсы авиакомпания «Аэрофлот» и Utair, которые летели из Москвы в Новый Уренгой. Лайнеры не смогли сесть в пункте назначения из-за плохих погодных условий.

«По причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в аэропорту города Новый Уренгой, воздушные судна авиакомпаний «ЮТэйр» и «Аэрофлот», выполняющие регулярные рейсы UT-241 сообщением Москва(Внуково)-Новый Уренгой и SU-1522 сообщением Москва(Шереметьево)-Новый Уренгой произвели посадку на запасной аэродром г. Сургут. Представителями авиакомпаний в соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам оказываются услуги. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.