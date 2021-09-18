Полиция начнет проверку после драки в РК «Вавилон» в Сургуте

В сургутском развлекательном клубе «Вавилон» произошла драка между посетителями и охранником. Видео инцидента 18 сентября опубликовано в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте». По факту происшествия будет проведена проверка.

К сожалению, мы не можем опубликовать оригинал видео, так как на нем присутствует нецензурная брань. На кадрах видно, как несколько молодых людей бьют мужчину, который, судя по всему, является сотрудником развлекательного клуба. «Сегодня в Вавилоне трептусовка закончилась дракой. Пьяный дебошир разбил голову охраннику, за то, что тот пытался вывести его из зала за неадекватное поведение», - прокомментировал происшествие очевидец (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Корреспондент siapress.ru обратился за комментарием в пресс-службу полиции региона. «Об этом инциденте в полицию не сообщали. Сегодня зарегистрируем сообщение из социальных сетей в дежурной части и начнём проверку», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД Югры Ольга Обмайкина.