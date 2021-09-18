Сургутские элиты идут на избирательные участки

В России идет второй день голосования на больших выборах. В Сургуте выбирают депутатов Госдумы, парламентов Тюменской области, Югры и города. На избирательные участки среди прочих идут известные горожане.

Заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов отметил высоких уровень подготовки на городских избирательных участках: «Уже второй день идут большие выборы в Югре. Я тоже сегодня сделал свой выбор, надеюсь, что наши югорчане тоже сделают этот выбор. Хочу отменить, что избирательные комиссии в Сургуте подготовлены на хорошем уровне. Эти три дня дают возможность разделить потоки, как это и было задумано. Кроме того, есть возможность распланировать свои личные дела и найти время выполнить свой гражданский долг».

Заметитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова пришла на избирательный участок вместе с супругом и дала совет горожанам, как не запутаться в семи бюллетенях: «Для Сургута это уникальные выборы именно потому, что мы избираем четыре уровня власти. Для каждого человека это серьезная кропотливая работа. И на избирательном участке тоже. Что я хочу сказать, по своему опыту и депутатскому, и человеческому. Депутатство – не приз, а большая работа, которая требует компетентности, профессионализма. И выбирать, конечно, нужно по этим критериям: насколько человек подготовлен к такой работе, а не насколько он громко шумит».

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский сделал выбор в компании своей семьи. «Я воспитан на старых традициях. Для нас это такой семейный праздник, поэтому мы всей семьей и ходим. Очень хорошо, что организована выездная торговля. Всегда было очень приятно прийти проголосовать, взять ситро, купить пирожок. Для детей это всегда интересно и запоминается», - признался он. Причины прийти на избирательный участок для него очевидны: «Я, как и мои коллеги газовики, всегда очень активно принимаем участие в голосовании. Прежде всего, мы голосуем за стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Я считаю, что важно высказать свою гражданскую позицию, чтобы обеспечить достойное будущее страны, города и региона».

Отметим, что в голосовании уже приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова, главы Сургута Андрей Филатов и Сургутского района Андрей Трубецкой.

На утро 18 сентября в Сургуте проголосовали 12,5 процента избирателей.