От избирателей Сургута ждут активности на выходных

К утру субботы, 18 сентября, в Сургуте проголосовали 12,5 процента избирателей, нарушений не зарегистрировано. Председатель ТИК города Светлана Гаранина надеется, что в выходные активность избирателей повысится, а выступление «Русских витязей» этому поспособствует: ради такого шоу горожане выйдут из дома, а значит ничего не помешает им зайти на избирательный участок.

Кроме того, до 16.00 19 сентября можно позвонить в свою избирательную комиссии и получить возможность проголосовать на дому. Таким правом за первый день выборов воспользовались более 1 200 сургутян. Главное, иметь уважительную причину: состояние здоровья, уход за больным родственником или даже боязнь заразиться.

Напомним, большие выборы проходят три дня. За первый день в Югре проголосовали 20 процентов избирателей. Подсчет голосов будет вестись после 20.00 19 сентября.