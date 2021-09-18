Андрей Трубецкой рассказал, почему ходит на выборы

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой пришел сегодня, 18 сентября, на избирательный участок в Барсово вместе с мамой. Важность голосования он объяснил долгом каждого.

«Это, действительно, наш долг. Мы же заботимся о родителях, о детях, а о районе почему не позаботиться?», - отметил Трубецкой.

Глава района также рассказал, что ходить на выборы – семейная традиция: «Еще с советских времен для нас это был праздник».

Напомним, на больших выборах жители Сургутского района выбирают депутатов Государственной, Тюменской областной, окружной и Думы Сургутского района.