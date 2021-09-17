В Сургуте будут судить участников организации Свидетели Иеговы

20 сургутских участников секты Свидетели Иеговы (запрещенная в РФ религиозная организация) будут судить – им вменяют организацию деятельности экстремистской организации и участие в ней и финансирование экстремистской деятельности. Об этом сообщает телекомпания «СургутИнформ – ТВ».

Было установлено, что горожане собирали деньги на финансирование секты, хранили электронную религиозную литературу, использовали защищенные средства связи и придумали специальный способ для общения с силовиками.

«В ходе расследования следователями допрошено более 200 свидетелей, проведено свыше 60 судебных экспертиз, осмотрено порядка 300 изъятых предметов и документов. Объем уголовного дела составляет 222 тома», — прокомментировали представители СК.