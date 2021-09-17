Выступление «Русских витязей» могут перенести из-за погоды

Выступление пилотажной группы «Русские витязи» могут перенести из-за погоды. В официальном аккаунте пилотажной группы сообщается, что сургутяне смогут увидеть фигуры высшего пилотажа в 17.00, а вартовчане – в 15.00. Однако и эта информация может поменяться, точное время определят ближе к вечеру пятницы. «Витязи» призывают следить за актуальной информацией на их странице в инстаграме.

Добавим, что для выступления пилотов будут перекрыты улицы и в Сургуте, и в Нижневартовске. Ранее сообщалось, что движение по Югорскому тракту будет закрыто для автомобилей и общественного транспорта с 11.00 до 16.00. Но сейчас уже понятно, что время перекрытия будет скорректировано.

Напомним, в субботу в отдельных районах Югры ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, в Сургуте весь субботний день будет идти дождь.