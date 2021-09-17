В Сургуте на выборах проголосовала пилотажная группа «Русские Витязи»

Глава города Сургута Андрей Филатов посетил избирательный участок в Сургутской филармонии: «Мы с вами сегодня определяем будущее, последующие пять лет. Я уверен, что все получится. Надеюсь, что эти три дня будут важными для сургутян».

Также приняли участие в голосовании члены пилотажной группы «Русские витязи». Командир авиационной группы высшего пилотажа Андрей Алексеев оценивает работу участка в городе на пять баллов: «Посчастливилось в городе Сургуте проголосовать. Предельно все понятно, очень организованно. Главное, что каждый может выразить свою позицию и не остаться равнодушным.

По данным городской территориальной избирательной комиссии, к 12 часам сегодняшнего дня проголосовали около 10 тысяч сургутян: «Люди достаточно активно посещают участок. На данный момент порядка 70 человек уже отдали свои голоса. Это хорошая явка», прокомментировала председатель одной из участковых избирательных комиссий Алла Гамза.