16+
Логотип Сиапресс
USD  72,5602   EUR  85,4614  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Глава Сургута Андрей Филатов пришел на выборы

В Сургуте на выборах проголосовала пилотажная группа «Русские Витязи»

Глава Сургута Андрей Филатов пришел на выборы
Фото: Администрация Сургута

Глава города Сургута Андрей Филатов посетил избирательный участок в Сургутской филармонии: «Мы с вами сегодня определяем будущее, последующие пять лет. Я уверен, что все получится. Надеюсь, что эти три дня будут важными для сургутян».

Также приняли участие в голосовании члены пилотажной группы «Русские витязи». Командир авиационной группы высшего пилотажа Андрей Алексеев оценивает работу участка в городе на пять баллов: «Посчастливилось в городе Сургуте проголосовать. Предельно все понятно, очень организованно. Главное, что каждый может выразить свою позицию и не остаться равнодушным.

По данным городской территориальной избирательной комиссии, к 12 часам сегодняшнего дня проголосовали около 10 тысяч сургутян: «Люди достаточно активно посещают участок. На данный момент порядка 70 человек уже отдали свои голоса. Это хорошая явка», прокомментировала председатель одной из участковых избирательных комиссий Алла Гамза.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:10, просмотров: 266, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Школьники Сургута уходят на удаленку из-за COVID-19. Но не все 1667
  2. ​Главные нюансы и интриги больших выборов в Югре накануне старта голосования 1252
  3. ​Отправлял деньги в Сирию: сургутянин осужден за финансирование терроризма 1149
  4. ​Квартира не продалась за полгода: стоит ли бояться таких объявлений? 1145
  5. ​На выборах в Югре ожидается явка в 40 процентов 1074
  6. ​Предвыборное 960
  7. ​Полицейские Сургута нашли взятку в носке // ВИДЕО 878
  8. ​Дополнительные выходные каждый месяц! Смотрим производственный календарь – 2022 814
  9. ​Тюменские библиотеки выходят на новый уровень 728
  10. ​Люди стали умнее «Умного голосования», они разбираются в этих грязных политтехнологиях 726
  1. ​«Русские витязи» – в Сургуте // ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО 4065
  2. На мосту «Бегущая лань» обновят граффити до 15 сентября 3885
  3. В Нижневартовске открылся Литературный сквер 3819
  4. В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А 3668
  5. ​В Сургуте сгорел балкон в жилом доме 3431
  6. ​Сургутский театр: взгляд изнутри. Владимир Матийченко 3428
  7. ​Летчик из Сургута Иван Барсов стал абсолютным чемпионом Европы по высшему пилотажу 3257
  8. Накануне в Сургуте столкнулись две иномарки: никто не погиб 2781
  9. Война расклейщиков и фальшивые листовки: отношения между кандидатами в думу Сургута накаляются 2770
  10. ​Сургутский драматический театр ждет первый за 20 лет ремонт 2734
  1. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 9321
  2. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 9240
  3. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 9047
  4. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8974
  5. В Нефтеюганске продолжается борьба с автохламом 8970
  6. Одно из югорских лесничеств пострадало от незаконной вырубки: ущерб оценивается миллионами 8935
  7. Нефтеюганец скрывался от правосудия в Марокко 8898
  8. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8762
  9. ​Житель Северной столицы приехал в Югру торговать наркотиками, но его задержали 8577
  10. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8464

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика