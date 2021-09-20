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​Сургутским уличным торговцам могут дать послабление

Проблему торговли на улицах Сургута будут заканчивать новые депутаты

​Сургутским уличным торговцам могут дать послабление
Фото: siapress.ru

Вопрос уличной торговли в Сургуте не будет оставлен депутатами нового созыва – об этом на конференции после 48 заседания сообщила председатель думы Сургута Надежда Красноярова.

«Мы изучили тюменский опыт. Там установлены прилавки с крышей, где можно торговать укропом-петрушкой и уйти. В части разгона и ликвидации товара у нас хорошо получается, но нужно сделать это законным», – подчеркнула председатель думы.

Надежда Красноярова также отметила, что необходимо выбрать наиболее оптимальное место, которое позволит зарабатывать уличным торговцам на товарах собственного производства, так как уже существующая территория, созданная на городском рынке, не позволяет добиться желаемого результата.

«У нас уже есть решение Конституционного суда. Мы будем надеяться, что депутаты седьмого созыва будут принимать новые правила благоустройства о том, что на придомовой территории, если все оформлено согласно закону, можно установить объект нестационарной торговли. Думаю, в наших условиях это необходимо», – добавила Красноярова.


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17 сентября в 11:01, просмотров: 1151, комментариев: 0
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