Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

18 сентября
Органная ночь в католическом костеле
Место проведения: Римско-католическая церковь Святого Иосифа Труженика, проспект Набережный, 19/1. Время: 20:00.
Орган, кельтская арфа, средневековая волынка и ирландский вистл – идеальное сочетание для субботнего вечера. Окунитесь в чарующую атмосферу произведений маэстро музыки, ведь только 18 сентября сургутяне услышат дуэт органистки Марии Блажевич и мультиинструменталистки Алёны Дубровиной.
В воскресенье, 19 сентября, горожан приглашают на традиционный органный концерт, где прозвучат мелодии Баха, Штамма, Корбеля и других.
Телефон для бронирования мест и справок: +7 922 7754581 (при бронировании по СМС укажите свою фамилию, время и дату концерта). Цена билета: от 500 рублей.
Осенний фестиваль
Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.
Температура за окном неуклонно снижается, но зарядиться атмосферой тепла можно вечером в «Порту». Сургутян приглашают посетить интересные мастер-классы и послушать замечательную живую музыку.
Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей.
Открытие сезона в «Невесомости»
Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 18:00.
Жителей города приглашают на большой фестиваль, где можно увидеть выступления актеров «Летучего театра» и «Text», поэтической группировки «Радио Миров», музыкальных проектов «VESNA», «Грязный изменник», «Сапожники», «Kotarokilla», «John Wave», группы «Light Future», «Космопорт17» и «Напротив всех».
Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: от 400 рублей.
19 сентября
Ярмарка местных товаров
Место проведения: Центральный рынок, улица Островского, 14/1. Время: 10:00 – 17:00.
19 сентября – последний день работы ярмарки продукции с маркировкой «Сделано в Югре» и «Сделано в Сургуте». На прилавках ждут своих покупателей колбасы, мясные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия, зелень, овощи, а также сувенирная продукция от сургутских предприятий.
Выставка «Искусство как молитва»
Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, 3-й этаж Музейного центра. Время согласно графику работы музея. Выставка работает до 14 ноября.
На выставке «Искусство как молитва» впервые в Сургуте будут представлены уникальные произведения автора на религиозную тему из собрания Церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии (г. Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра). Это подлинные и уникальные образцы церковного искусства последней четверти XIX века.
Телефон для справок: 51-68-11.