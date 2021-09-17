Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

18 сентября

Органная ночь в католическом костеле





Место проведения: Римско-католическая церковь Святого Иосифа Труженика, проспект Набережный, 19/1. Время: 20:00.

Орган, кельтская арфа, средневековая волынка и ирландский вистл – идеальное сочетание для субботнего вечера. Окунитесь в чарующую атмосферу произведений маэстро музыки, ведь только 18 сентября сургутяне услышат дуэт органистки Марии Блажевич и мультиинструменталистки Алёны Дубровиной.

В воскресенье, 19 сентября, горожан приглашают на традиционный органный концерт, где прозвучат мелодии Баха, Штамма, Корбеля и других.

Телефон для бронирования мест и справок: +7 922 7754581 (при бронировании по СМС укажите свою фамилию, время и дату концерта). Цена билета: от 500 рублей.

Осенний фестиваль

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

Температура за окном неуклонно снижается, но зарядиться атмосферой тепла можно вечером в «Порту». Сургутян приглашают посетить интересные мастер-классы и послушать замечательную живую музыку.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей.

Открытие сезона в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 18:00.

Жителей города приглашают на большой фестиваль, где можно увидеть выступления актеров «Летучего театра» и «Text», поэтической группировки «Радио Миров», музыкальных проектов «VESNA», «Грязный изменник», «Сапожники», «Kotarokilla», «John Wave», группы «Light Future», «Космопорт17» и «Напротив всех».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: от 400 рублей.

19 сентября

Ярмарка местных товаров

Место проведения: Центральный рынок, улица Островского, 14/1. Время: 10:00 – 17:00.

19 сентября – последний день работы ярмарки продукции с маркировкой «Сделано в Югре» и «Сделано в Сургуте». На прилавках ждут своих покупателей колбасы, мясные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия, зелень, овощи, а также сувенирная продукция от сургутских предприятий.

Выставка «Искусство как молитва»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, 3-й этаж Музейного центра. Время согласно графику работы музея. Выставка работает до 14 ноября.

На выставке «Искусство как молитва» впервые в Сургуте будут представлены уникальные произведения автора на религиозную тему из собрания Церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии (г. Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра). Это подлинные и уникальные образцы церковного искусства последней четверти XIX века.

Телефон для справок: 51-68-11.