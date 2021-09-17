16+
Логотип Сиапресс
USD  72,5602   EUR  85,4614  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 сентября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 сентября? // АФИША

18 сентября

Органная ночь в католическом костеле


Место проведения: Римско-католическая церковь Святого Иосифа Труженика, проспект Набережный, 19/1. Время: 20:00.

Орган, кельтская арфа, средневековая волынка и ирландский вистл – идеальное сочетание для субботнего вечера. Окунитесь в чарующую атмосферу произведений маэстро музыки, ведь только 18 сентября сургутяне услышат дуэт органистки Марии Блажевич и мультиинструменталистки Алёны Дубровиной.

В воскресенье, 19 сентября, горожан приглашают на традиционный органный концерт, где прозвучат мелодии Баха, Штамма, Корбеля и других.

Телефон для бронирования мест и справок: +7 922 7754581 (при бронировании по СМС укажите свою фамилию, время и дату концерта). Цена билета: от 500 рублей.

Осенний фестиваль

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

Температура за окном неуклонно снижается, но зарядиться атмосферой тепла можно вечером в «Порту». Сургутян приглашают посетить интересные мастер-классы и послушать замечательную живую музыку.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей.

Открытие сезона в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 18:00.

Жителей города приглашают на большой фестиваль, где можно увидеть выступления актеров «Летучего театра» и «Text», поэтической группировки «Радио Миров», музыкальных проектов «VESNA», «Грязный изменник», «Сапожники», «Kotarokilla», «John Wave», группы «Light Future», «Космопорт17» и «Напротив всех».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: от 400 рублей.

19 сентября

Ярмарка местных товаров

Место проведения: Центральный рынок, улица Островского, 14/1. Время: 10:00 – 17:00.

19 сентября – последний день работы ярмарки продукции с маркировкой «Сделано в Югре» и «Сделано в Сургуте». На прилавках ждут своих покупателей колбасы, мясные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия, зелень, овощи, а также сувенирная продукция от сургутских предприятий.

Выставка «Искусство как молитва»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, 3-й этаж Музейного центра. Время согласно графику работы музея. Выставка работает до 14 ноября.

На выставке «Искусство как молитва» впервые в Сургуте будут представлены уникальные произведения автора на религиозную тему из собрания Церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии (г. Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра). Это подлинные и уникальные образцы церковного искусства последней четверти XIX века.

Телефон для справок: 51-68-11.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 10:55, просмотров: 315, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Школьники Сургута уходят на удаленку из-за COVID-19. Но не все 1665
  2. ​Главные нюансы и интриги больших выборов в Югре накануне старта голосования 1250
  3. ​Отправлял деньги в Сирию: сургутянин осужден за финансирование терроризма 1147
  4. ​Квартира не продалась за полгода: стоит ли бояться таких объявлений? 1143
  5. ​На выборах в Югре ожидается явка в 40 процентов 1072
  6. ​Предвыборное 958
  7. ​Полицейские Сургута нашли взятку в носке // ВИДЕО 876
  8. ​Дополнительные выходные каждый месяц! Смотрим производственный календарь – 2022 812
  9. ​Люди стали умнее «Умного голосования», они разбираются в этих грязных политтехнологиях 724
  10. ​Тюменские библиотеки выходят на новый уровень 724
  1. ​«Русские витязи» – в Сургуте // ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО 4065
  2. На мосту «Бегущая лань» обновят граффити до 15 сентября 3885
  3. В Нижневартовске открылся Литературный сквер 3819
  4. В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А 3668
  5. ​В Сургуте сгорел балкон в жилом доме 3431
  6. ​Сургутский театр: взгляд изнутри. Владимир Матийченко 3428
  7. ​Летчик из Сургута Иван Барсов стал абсолютным чемпионом Европы по высшему пилотажу 3257
  8. Накануне в Сургуте столкнулись две иномарки: никто не погиб 2781
  9. Война расклейщиков и фальшивые листовки: отношения между кандидатами в думу Сургута накаляются 2770
  10. ​Сургутский драматический театр ждет первый за 20 лет ремонт 2734
  1. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 9321
  2. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 9240
  3. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 9047
  4. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8974
  5. В Нефтеюганске продолжается борьба с автохламом 8970
  6. Одно из югорских лесничеств пострадало от незаконной вырубки: ущерб оценивается миллионами 8935
  7. Нефтеюганец скрывался от правосудия в Марокко 8898
  8. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8762
  9. ​Житель Северной столицы приехал в Югру торговать наркотиками, но его задержали 8577
  10. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8464

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика