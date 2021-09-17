Глава ТИК Сургута ожидает 70-процентной явки на выборы

Председатель Территориальной избирательной комиссии Сургута Светлана Гаранина надеется, что в городе примут участие в голосовании на выборах не менее 70 процентов избирателей.

«Мне бы хотелось, чтобы явка была не менее 70 процентов. Будем к этому стремится», - сказала она утром 17 сентября, общаясь с журналистами. Гаранина также выразила надежду, что плохая погода не повлияет на явку: «Молю Бога, чтобы дождь закончился. Будем надеется, что это наших горожан не остановит».

Сегодня в Сургуте зарегистрировано 268 тысяч избирателей. Для них работает 129 избирательных участков. В каждом строго соблюдаются меры ковид-безопасности: сотрудники работают в масках и перчатках, проводится термометрия, каждый два часа обработка столок и кабин для голосования.

В этом году ожидается высокая активность при голосовании вне избирательных участков. «Активность голосования на дому очень высока. Заявления о голосовании вне помещения участков комиссии могут принимать до 14.00 19 сентября. Порядка двух тысяч человек уже изъявили желание голосовать на дому», - отметила Гаранина.

По словам председателя ТИК, на нынешних выборах при подсчете бюллетеней полностью исключен человеческий фактор: 38 участков оборудованы КОИБами, на остальных подсчет будет вестись по QR-кодам.