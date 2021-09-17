В Сургуте за получение взятки задержан сотрудник медучреждения

В Сургуте задержан 54-летний мужчина, занимающий должность инженера по эксплуатации зданий в одном из медицинских учреждений города. Его подозревают в получении взятки. Спецоперацию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции при поддержке росгвардейцев.

«Установлено, что подозреваемый незаконно получил денежные средства в размере 50 тысяч рублей от директора подрядной организации за подписание акта выполненных инженерных работ. Данная сумма составляет десять процентов от стоимости контракта. Отметим, что подозреваемый спрятал денежные средства в носок, и до последнего не хотел выдавать купюры оперативникам, пытаясь убедить последних, что денежные средства отсутствуют», - рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.