В Сургуте в ДТП по Профсоюзов пострадали два человека

В четверг, 16 сентября, на улице Профсоюзов в Сургуте в ДТП пострадали два человека. Авария произошла из-за того, что один из водителей нарушил правила дорожного движения.

«30-летний мужчина, управляя транспортным средством Lada, по предварительным данным, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем Iveco под управлением мужчины 27 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры обоих транспортных средств получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы.